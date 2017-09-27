الإعدام لـ 3 فلسطينيين أدينوا بقتل أكاديمي في غزة

غزة (أ ف ب)

حكمت محكمة فلسطينية في دير البلح وسط قطاع غزة بالإعدام شنقاً على ثلاثة فلسطينيين بتهمة سطو مسلح، وقتل أستاذ جامعي في عام 2015. وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان صحفي، إن «محكمة بداية دير البلح أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق ثلاثة مواطنين أدينوا بتهمة القتل وآخر بالسجن المؤبد».

وحسب البيان «أدانت هيئة الجنايات الخطيرة المدانين بالتهم المسندة إليهم في قضية مقتل المغدور الدكتور محمد المصري (66 عامًا)، حيث حكمت بمعاقبة المدانين الثلاثة بالإعدام شنقاً حتى الموت، وذلك عن تهمة القتل قصداً بالاشتراك، والسطو على بناية سكنية ليلاً بقصد ارتكاب جناية، والسلب بالاشتراك، وحمل آلة مؤذية في مناسبة غير مشروعة، وذلك خلافاً لمواد القانون، كما حكمت المحكمة بمعاقبة المدان الرابع بالحبس المؤبد، وذلك عن تهمة السلب بالاشتراك، وحمل آلة مؤذية في مناسبة غير مشروعة وذلك خلافاً لمواد القانون».