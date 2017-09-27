«السلطة» تشكل لجان تسلم المعابر والدوائر الحكومية في غزة

رام الله (الاتحاد، وكالات)

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أمس، تشكيل عدد من اللجان الوزارية المختصة بتسلم المعابر والأمن والدوائر الحكومية في قطاع غزة الذي سيتوجه إليه الاثنين المقبل. وقال الحمد الله خلال جلسة الحكومة أمس «قررت الحكومة تشكيل عدد من اللجان الوزارية التي تختص بتسلم المعابر والأمن والدوائر الحكومية، ومعالجة آثار الانقسام وتبعاته، وكافة القضايا المدنية والإدارية والقانونية الناجمة عن الانقسام وما ترتب عليه من تحديات وعراقيل».

وتعتبر السيطرة على المعابر المؤدية إلى قطاع غزة إحدى النقاط الجدلية بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، وهي أدت في كثير من الأحيان إلى نسف محاولات المصالحة المتكررة منذ 10 سنوات، أي منذ سيطرة حركة حماس على هذه المعابر. ويتوجه الحمد الله الاثنين المقبل مع حكومته إلى قطاع غزة لتسلم مسؤولية إدارة القطاع بعدما أعلنت حركة حماس حل اللجنة الإدارية التي شكلتها لهذه الغاية.

وقال الحمد الله في البيان «إن حكومة الوفاق الوطني هي حكومة دولة فلسطين التي لم تتوانَ للحظة واحدة عن تحمّل مسؤولياتها تجاه أهلنا في قطاع غزة، وستواصل خطواتها الراسخة لتحقيق أماني شعبنا وتطلعاته بالوحدة والحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».

ووصف الحمد الله الانقسام القائم بين الضفة الغربية وقطاع غزة منذ 10 سنوات بأنه «كارثة». وقال «بعد أن استجابت حركة حماس لرؤية الرئيس بالبدء في إنهاء الانقسام.