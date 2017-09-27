مقتل 3 مستوطنين بعملية في القدس واستشهاد المنفذ

علاء المشهراوي، عبدالرحيم حسين (رام الله، غزة)

قتل 3 جنود إسرائيليين وأصيب رابع بجراح وصفت بالخطيرة، في عملية إطلاق نار أمس في القدس المحتلة.

وذكرت مصادر عبرية أن 3 جنود من حرس الحدود وحراس أمن قُتلوا، فيما أصيب رابع جراء عملية إطلاق نار وقعت صباح أمس على مدخل مستوطنة «هار أدار» قرب بلدة «قطنة» شمال غرب مدينة القدس المحتلة، مشيرة إلى أن قوة إسرائيلية أطلقت النار على المنفذ. وبحسب ما نشره موقع «واللا» العبري، فقد أُعلن عن مقتل الجنود الثلاثة واستشهاد المنفذ، بعد أن نجح المنفذ الشاب نمر محمود أحمد جمل، من بلدة بيت سوريك، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال، بالوصول إلى الباب الخلفي للمستوطنة وتنفيذ العملية من مسافة صفر، حيث أطلق النار على حراس الأمن، ما أسفر عن مقتل ثلاثة وإصابة ضابط أمن.

فيما وصفت صحيفة «معاريف» العبرية المنفذ بأنه متمرس على إطلاق النار، مستدله على ذلك بالقول «إن رصاصاته تسبّبت بقتل 3 جنود وإصابة رابع، ولوحظ استهدافه للمناطق العلوية من الجسم».

وفي السياق ذاته، ذكرت الإذاعة العبرية أن منطقة العملية شهدت توتراً كبيراً، وأن الاحتلال دفع بتعزيزات كبيرة داخل المستوطنة وإلى داخل بلدة بدو المجاورة، والقرى الفلسطينية المجاورة لها، بالتزامن مع اقتحام بلدة بيت سوريك مسقط رأس منفذ العملية.