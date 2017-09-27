الأمم المتحدة تخشى زعزعة الاستقرار وواشنطن تعلن «خيبة أملها»

عواصم (وكالات)

أعربت الأمم المتحدة أمس، عن مخاوفها من مخاطر زعزعة الاستقرار بعد استفتاء انفصال إقليم كردستان العراق، وأعلنت الولايات المتحدة عن «خيبة أمل عميقة» مؤكدة أنه سيزيد انعدام الاستقرار والمصاعب» في الإقليم. وأيدت الكويت عراقا موحدا، فيما أبدت مصر قلقها من التداعيات السلبية المحتملة، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى وحدة العراق، وجددت روسيا معارضتها لانفصال الإقليم الكردي ودعمها وحدة أراضي دول المنطقة، كما أعربت ألمانيا عن قلقها من زيادة التوترات في المنطقة.

ونقل المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بأن الأمين العام أنطونيو جوتيريس يحترم سيادة العراق ووحدة أراضيه ويشعر بالقلق العميق إزاء التداعيات المحتملة المزعزعة للاستقرار نتيجة إجراء الاستفتاء.وأوضح أنه يتوقع استمرار أنشطة الأمم المتحدة في جميع أنحاء العراق بما في ذلك في الإقليم من دون معوقات. وأكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله أن موقف دولة الكويت دائما مع العراق الموحد باستقلاله وسيادته وأمنه واستقراره. وأعرب عن أمله بألا يؤثر الاستفتاء على المنطقة وأن يبقى العراق موحدا.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية بدورها على أهمية التزام جميع الأطراف بضبط النفس، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد تزيد من تعقيد الموقف، وبشكل يؤدي إلى زعزعة استقرار العراق وتغذية مناخ الفوضى والتوتر في المنطقة، وتقويض جهود مكافحة الإرهاب. وشددت على تمسك مصر بوحدة العراق وسلامته الإقليمية.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت إن «الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل عميقة بسبب قرار حكومة إقليم كردستان العراق إجراء استفتاء أحادي الجانب على الانفصال، بما في ذلك في مناطق خارج الإقليم».