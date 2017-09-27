العراق يمهل كردستان 3 أيام لتفادي حظر جوي دولي

سرمد الطويل (بغداد، أربيل)

قرر مجلس الوزراء العراقي أمس، فرض حظر على الرحلات الجوية من وإلى إقليم كردستان العراق خلال 3 أيام، إن لم تخضع مطارات الإقليم للحكومة الاتحادية. وتعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي بعدم التنازل عن وحدة العراق، مؤكدا أن حكومته ستفرض سيادتها الاتحادية وفق الدستور، متهما قادة الإقليم بعدم الاستجابة للمناشدات المحلية والإقليمية والدولية إزاء استفتاء الانفصال، بالتزامن مع نفي عراقي لمشاركة الرئيس العراقي فؤاد معصوم بالاستفتاء. في حين توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكراد العراق بمجاعة» إذا قررت تركيا منع مرور الشاحنات والنفط عبر حدودها مع شمال العراق، تاركا جميع الخيارات العسكرية والاقتصادية مفتوحة.

وأقر مجلس الوزراء العراقي الذي عقد جلسته الأسبوعية أمس، إخضاع جميع المنافذ الحدودية للإقليم لسيطرة السلطات المركزية في بغداد. وأمهل إقليم كردستان العراق ثلاثة أيام لإخضاع المطارات للحكومة الاتحادية، أو مواجهة حظر للرحلات الجوية الدولية من وإلى إقليم كردستان، كما قرر أن تعود الموازنة الاتحادية للحكومة المركزية بموجب الدستور.

وقال العبادي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن «الحكومة ستفرض سيادتها الاتحادية وفق الدستور، ولن نتنازل عن وحدة العراق وسيادته». وأضاف أن «قادة إقليم كردستان لم يستمعوا للمناشدات المحلية والإقليمية والدولية إزاء الاستفتاء غير الدستوري».

وأكد «لن نتنازل عن وحدة العراق وسيادته» متهما مسؤولين أكرادا بـ «ضخ» الكراهية بين المواطنين، كما اتهم المسؤولين في حكومة الإقليم بالفساد فيما يتعلق بالتصرف في عائدات النفط. وقال إن ثروات إقليم كردستان تدار بعيدا عن الرقابة وتذهب إلى حسابات شخصية خارج البلاد.