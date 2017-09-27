«الآسيوي» يعدل لائحة «دوري الأبطال»

الرياض (د ب أ)

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لائحة كاملة بشروط مسابقة دوري الأبطال للنسخة المقبلة 2018، وطبقاً للائحة المعدلة، ستتم مواصلة تقسيم القارة الآسيوية إلى مجموعتي الشرق والغرب حتى المباراة النهائية، وهو الإجراء الذي يعمل به منذ نسخة 2014.

وأجرى الاتحاد الآسيوي تعديلاً جوهرياً بنظام مشاركة المجنسين بالبطولة، حيث نصت الفقرة 3 من المادة 28 على عدم مشاركة أي لاعب يتم تجنيسه كلاعب آسيوي بالبطولة، إلا بعد مضي 5 سنوات كاملة من إجراءات التجنيس، بعد أن كان النظام يسمح بمشاركة اللاعبين بعد عام واحد من التجنيس، وذلك لمواجهة التجنيس العشوائي الذي ضرب القارة.