«الانضباط» تعاقب الرمادي وزهران

دبي (الاتحاد)

قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، خلال اجتماعها مساء أمس، برئاسة المستشار منصور لوتاه، تغريم لاعب عجمان حسن زهران 9 آلاف درهم، بسبب تصريحاته الإعلامية، عقب مباراة فريقه أمام شباب الأهلي دبي، كما قررت تغريم مدرب الفريق أيمن الرمادي المبلغ نفسه للسبب ذاته أيضاً.

كما قررت اللجنة، بالأغلبية، رفض طلب نادي النصر بشطب لاعبين من فريقه تحت 16 سنة، بسبب حدوث مشاجرة بينهما، وقررت اللجنة تغريم نادي الفجيرة 10 آلاف درهم، بسبب عدم التزامه بدفع مستحقات لاعبه الفرنسي كريستوفر والبالغة 190 ألف درهم، ومنح النادي مهلة أسبوعين للتسديد.