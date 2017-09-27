الهلال السعودي يهزم بيروزي الإيراني برباعية في أبوظبي

مصطفى الديب (أبوظبي)

وضع الهلال السعودي قدماً في المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، بفوزه على بيروزي الإيراني برباعية نظيفة، في مباراة الذهاب بملعب محمد بن زايد بأبوظبي.

سجل أهداف ممثل الكرة العربية عمر خريبين هاتريك في الدقائق 31 و54 و89، وياسر الشهراني في الدقيقة 40. ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجدداً في 17 أكتوبر المقبل في لقاء العودة. وسيطر الهلال السعودي على مجريات اللقاء بشكل رائع حتى بعد الطرد الذي تعرض له لاعبه عبد الله عطيف في الدقيقة 48،

وفرض الهلال كلمته على الشوط الأول كاملاً، وأهدر أكثر من فرصة للتسجيل المبكر، في حين اعتمد بيروزي على الهجمات المرتدة التي شكلت بعض الخطورة على مرمى ممثل الكرة العربية. ونجح عمر خريبين في ترجمة السيطرة بهدف أول في الدقيقة 31، من عرضية محمد البريك، أودعها المرمى الإيراني ببراعة، ثم عزز ياسر الشهراني بهدف ثانٍ في الدقيقة 40، بتسديدة أرضية سكنت الزاوية اليمنى لحارس بيروزي، معلنة فرحة ثانية لجماهير «الزعيم السعودي» في المدرجات.

وفي الشوط الثاني، حاول بيروزي الضغط الهجومي لكن من دون فائدة على الرغم من الزيادة العددية، وفي المقابل، هدد لاعبو الهلال مرمى بيروزي بشكل مستمر، بفضل سرعة ثنائي المقدمة المتألق عمر خريبين وريكاردو، وخلفهما سالم الدوسري الذي أبدع في العرضيات والتمريرات القاتلة،

وكاد الدوسري أن يترجم تألقه بزيارة الشباك الإيرانية، عندما أهدر فرصتين للتهديف من انفراد تام في الحصة الثانية، فيما نجح خريبين في تسجيل الهدفين الثالث والرابع، لينتهي اللقاء بفوز هلالي مستحق برباعية نظيفة، ليدخل لقاء العودة بأريحية ومعنويات عالية.