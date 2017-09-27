انا عبيد الجسمي

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

دقائق محدودة لعبت دوراً في تغيير مسيرة حياتي الرياضية بمرحلة الطفولة، وحولتني من كرة القدم التي كنت أمارسها إلى السباحة التي أصبحت عشقي الأول، ولم أندم على هذا التحول، بل أنا سعيد به على الرغم من أنني لم أكن صاحب القرار الذي جاء عبر والدي.

الصدفة وحدها لعبت دوراً مهماً في اتخاذ القرار، حيث اصطحبني والدي وإخوتي ونحن أطفال إلى نادي الوحدة لقيدنا ضمن فرق براعم وأشبال الكرة بالنادي الذي تصادف دخولنا مقره مع توقف الحافلة التي تقل فريق السباحة، ومعهم المدرب المعروف عبد السلام عبد الرزاق، ليدور حديث له مع والدي، نصحه خلاله أن يسجلني وإخوتي في الفريق، خاصة أن السباحة رياضة ليست فيها ضغوط ومشاكل وإصابات مثل الكرة، واستجاب والدي للنصيحة لأتحول من مشروع لاعب كرة إلى سباح، وبعدها مع التدريبات ارتبطت بهذه الرياضة وأصبحت شغلي الشاغل وأسرتي، حيث لم يكن التحول قاصراً على شخصي فقط، بل أنا وأشقائي.

وفخري كبير بارتباطي بالسباحة التي وجدت فيها الفرصة لرد الجميل لبلدي وتحقيق الإنجازات باسم الوطن والنادي في مناسبات عديدة، وقادتني وأشقائي سعيد وبخيت وسلطان إلى دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد مشاركتنا في بطولة العالم كفريق يضم 4 أشقاء بسباق 400 م تتابع.

وساهمت السباحة في نجاحي أكاديمياً، حيث لم تمنعني من الاستمرار في الدراسة حتى حصولي علي درجة الماجستير في إدارة الجودة، لقد شاركت في أولمبياد أثينا 2004 وبكين 2008 ولندن 2012، ونلت لقب أفضل سباح بالدولة بين 1998 إلى2014، وأفضل سباح في الخليج من عام 2000 حتى 2014، ولقب بطل العرب عام 2013 في مسافة 5 كيلومترات، وعدد كبير من الأرقام القارية والعربية والخليجية والمحلية، التي سجلت 90% منها باسمي، وأعتقد أن هذه المسيرة الحافلة ما كانت لتتحقق لي في الكرة، لذا أشكر الصدفة التي جعلتنا أفضل سباح إماراتي.