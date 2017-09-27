بيث ألن: أبوظبي تجمع تراث الماضي بحضارة المستقبل

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللاعبة الأميركية بيث ألن مشاركتها في بطولة فاطمة بنت مبارك لجولف السيدات في موسمها الثاني، التي تقام مطلع نوفمبر المقبل بنادي شاطئ السعديات، وذلك للدفاع عن لقبها عقب فوزها العام الماضي بالبطولة التي تقام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».

وتوجه عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بأسمى آيات الشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، على دعمها اللامحدود لضمان إدراج بطولة فاطمة بنت مبارك لجولف السيدات على أجندة الفعاليات الرياضية العالمية بوصفها واحدة من بين أهم بطولات جولف السيدات، بما يُسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للرياضة.

واستطاعت بيث ألن الفوز بثلاثة ألقاب ضمن «الجولة الأوروبية لجولف السيدات - LET» ووسام الاستحقاق ضمن الجولة 2016. ومن المقرر أن تواجه في هذه البطولة ألمع اللاعبات، حيث سيعلن عن قائمة المشاركات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأكدت ألن على حماسها لزيارة أبوظبي مرة أخرى، التي وصفتها بالإمارة الفريدة من نوعها بما تجمعه بين تراث الماضي وحضارة المستقبل، موضحة أن عام 2016 كان مميزاً بالنسبة لها، خاصة بعد فوزها بكأس هذه البطولة الذي وصفته بالتصميم المميز على شكل غزال والذي يعبر عن قوة ورشاقة المرأة، فضلاً عن تقلدها وسام الاستحقاق ضمن الجولة الأوروبية.

وقالت ألن: «يتمثل هدفي في الدفاع عن لقبي، حيث قمت مؤخراً بتكثيف ساعات التدريب، وأنا على جاهزية تامة للذهاب إلى نادي جولف شاطئ السعديات وتقديم مستويات جيدة».

وأعربت بيث ألن عن تقديرها لأهمية مبادرات من أمثال يوم المرأة الإماراتية خلال سردها لتجربتها الشخصية وتطلعاتها منذ الصغر، وقالت: «كنت أستمد الإلهام من جميع النساء الرياضيات. ولطالما أردت أن أصبح رياضيّةً بارزةً ومارست العديد من الألعاب الرياضية خلال نشأتي، لذلك كنت أتابع النساء في الألعاب الأولمبية وملاعب الجولف وحتى في دوري السلة الأميركي، ليمثلن جميعاً مصدر إلهام حقيقي بالنسبة لي».

وأشارت الدكتورة مي الجابر، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، إلى أن أهمية تقديم عروض تركز على العائلات في بطولة هذا العام لتسلط المزيد من الضوء على الرؤية الاستراتيجية لأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تجاه الشابات الإماراتيات، وقالت: «أعتقد أننا سننجح في تقديم الإلهام للجيل القادم من الشابات من أجل الانخراط في اللعبة».

وتشهد الأيام الأربعة للمنافسات، تنظيم مجموعة من الفعاليات في المنطقة المخصصة للأنشطة التي أطلق عليها اسم «قرية البطولة»، حيث تتضمن دروساً في اللياقة، وندوات تعريفية تسعى لتشجيع الجمهور على الرياضة، وأنشطة مخصصة للأطفال، وغيرها من الفعاليات لجميع أفراد العائلة والأصدقاء.