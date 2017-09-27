شرطة أبوظبي تظفر بكأس السادسة

أبوظبي (الاتحاد)

توج فريق القيادة العامة لشرطة أبوظبي بكأس بطولة الشرطة السادسة للسباحة، التي أقيمت على مسبح جامعة نيويورك أبوظبي بمشاركة ثماني قيادات على مستوى الدولة، وبرعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ونظمها اتحاد الشرطة الرياضي، بالتعاون مع شرطة أبوظبي، ضمن البرنامج الرياضي 2017 - 2018.

وأوضح العميد محمد حميد دلموج الظاهري رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة أن بطولة الشرطة للسباحة السادسة هي أولى البطولات التي ينظمها الاتحاد في موسمه الرياضي لهذا العام، وتأخذ أهمية بالغة في جدول بطولاته الاتحاد، لدعم المنتخبات الوطنية، والفرق الشرطية في العديد من الألعاب التي تقام ضمن فعاليات التنافس الرياضي.

وأضاف: البطولة تضمنت مسابقات، منها سباحة صدراً 100 و50 متراً، وظهر 50 و100 وفراشة والتتابع والسباحة 50 و100 متر حرة، بمشاركة فرق شرطة أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وقيادة الدفاع المدني ووكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ.

وأوضح أن اتحاد الشرطة، وانطلاقاً من حرص القيادة الشرطية يسعى دائماً لتطوير الألعاب والبطولات الرياضية، مؤكداً أن البطولات الرياضية للشرطة تشهد تطوراً ملحوظاً على جميع الصعد، ويقف اتحاد الشرطة دائماً على نجاحاتها.

وأعرب الظاهري عن شكره وتقديره لكل من اسهم في إنجاح ودعم البطولة، مشيداً بجهود شرطة أبوظبي لدعمها وجامعة نيويورك على استضافتهم المتميزة.

وهنأ العميد خليفة بطي الشامسي، نائب مدير قطاع المالية والخدمات رئيس اللجنة العليا الرياضية بشرطة أبوظبي، خلال تتويج الفائزين بالبطولة، فريق شرطة أبوظبي والفرق الفائزة، وقال إن فريق شرطة أبوظبي ظفر بلقب بطولة الشرطة للسباحة رقم (6) عن جدارة بعد تحقيقه 107 من النقاط، فيما حل فريق شرطة دبي في المركز الثاني بحساب 70 نقطة، وفي المركز الثالث فريق القيادة العامة للدفاع المدني بحساب 66 نقطة.

وأشاد الشامسي بالإنجاز الذي حققه فريق شرطة أبوظبي، ومستوى الأداء المميز الذي قدمه طوال منافسات البطولة، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على دعم كافة الأنشطة الرياضية لتعزيز البنية الجسدية واللياقة البدنية لمنتسبي الشرطة، وبث روح التنافس الشريف بين الجميع.

حضر ختام البطولة، العقيد محمد إبراهيم العامري مدير مديرية الطوارئ والسلامة العامة، والعقيد محمد علي المهيري مدير مركز التربية الرياضية الشرطية في شرطة أبوظبي، والعقيد عارف الريس مدير إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، وعدد من الضباط.