جولة ليوزهو هدف فريق «زوارق أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

غادرت مساء أمس بعثة فريق أبوظبي لزوارق الفورمولا-1 في طريقها إلى مدينة ليوزهو الصينية للمشاركة في تحدي وفعاليات الجولة الرابعة من بطولة العالم، التي تستضيفها مدينة التنين للسنة العاشرة على التوالي، ويواصل فريق أبوظبي مشوار التحدي والمنافسة في البطولة العالمية بخطوات واثقة، خاصة مع تصدره للترتيب العام حالياً، عبر زورقه 6 بقيادة أليكس كاريلا والذي يمتلك 38 نقطة وضعته في المقدمة، ويأتي خلفه في الوصافة زورق الفنلندي 11 سامي سيليو برصيد 30 نقطة، وثالثاً زورق الفرنسي فيليب شيب برصيد 27 نقطة وهو حامل اللقب عن الموسم الماضي للبطولة.

وتشكل جولة ليوزهو منعطفاً مهماً جداً في المنافسة على الألقاب العامة للموسم، خاصة أنها ستكون المحطة الأخيرة قبل توجه الزوارق إلى الإمارات لإقامة الجولتين الأخيرتين في كل من أبوظبي ثم الشارقة، وهي الأحداث التي ستأخذ حيزاً في شهر ديسمبر، ويبحث فريق أبوظبي عن إنهاء جولة ليوزهو في صدارة الترتيب العام قبل التوجه نحو جولاته الأخيرة التي ستقام على أرضه ووسط جماهيره.

وكانت الجولة الماضية من البطولة التي أقيمت في مدينة هاربين الصينية، قد شهدت صعود ثاني القمزي قائد زورق أبوظبي 5 لمنصة التتويج للمرة الأولى في الموسم الحالي، ليصعد في الترتيب العام للبطولة ويصل للنقطة 20، فيما حل زورق أبوظبي 6 بقيادة كاريلا في المركز الرابع بالجولة نفسها كي يتصدر الترتيب العام، خاصة أنه أحرز المركز الثالث في الجولة الأولى، وحقق لقب الجولة الثانية.

وغادرت مساء أمس بعثة الفريق وتضم سالم الرميثي رئيسا للبعثة، والمتسابقين ثاني القمزي، راشد القمزي ومحمد المحيربي، وناصر الظاهري المشرف الفني في الفريق، بالإضافة إلى الجهاز الإعلامي الخاص بالفريق، وأيضاً حضور وفد إعلامي خاص من قناة ياس لتغطية الحدث والبطولة وكواليس الجولة.

وتوجه سالم الرميثي بالتحية والتقدير إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وأكد أن هدف الفريق في الجولة الحالية واضح وهو الحفاظ على الصدارة والبقاء في المقدمة مع نهاية الجولة، خاصة أن الفريق يشارك من دون أي ضغوط بعد أن استمر في التألق وصعود منصة التتويج في كل جولة منذ بداية البطولة وحتى الآن.

وأضاف: نعمل من خلال الجولة الحالية للمحافظة على صدارة الترتيب العام للمنافسة مع نهاية السباق، وضعنا الخطة المناسبة من أجل ذلك مع مدرب الفريق جيدو كابليني والأعضاء والمتسابقين ثاني القمزي وأليكس كاريلا.

ولم ينس الرميثي الإشارة إلى أحد الخصوم الأقوياء والذي يشارك من أجل الفوز على أرضه وهو فيليب شيب ممثل طموحات الصين، حيث إنه حالياً في المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 27 نقطة وقال: نشارك في هذا السباق أمام تحدٍ كبير، وهو طموح ممثل الفريق الصيني في أن يتفوق على أرضه ووسط جماهيره، لن ننظر لذلك وسنعمل على أن نصنع التفوق لنا من خلال السباق وعبر الاستراتيجية المناسبة من أجل القيام بذلك.

من ناحية أخرى، يقوم غداً فريق أبوظبي بفحص وتجهيز شامل لزوارق الفريق في معسكر السباق، ثم تبدأ الأحداث الرسمية مع الفحص الفني والتسجيل في السباق يوم الجمعة، قبل الانتقال إلى الفعاليات الأهم وانطلاق سباق أفضل زمن يوم السبت، وتختتم أحداث الجولة الأحد بانطلاق تفاصيل السباق الرئيسي للجولة.