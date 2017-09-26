بالصور.. «الزعيم» يستطلع «هلال آسيا»

مصطفى الديب (أبوظبي)

وضع الهلال السعودي قدماً في المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، بفوزه على بيروزي الإيراني برباعية نظيفة، في مباراة الذهاب بملعب محمد بن زايد بأبوظبي.

سجل أهداف ممثل الكرة العربية عمر خريبين هاتريك في الدقائق 31 و54 و89، وياسر الشهراني في الدقيقة 40. ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجدداً في 17 أكتوبر المقبل في لقاء العودة. وسيطر الهلال السعودي على مجريات اللقاء بشكل رائع حتى بعد الطرد الذي تعرض له لاعبه عبد الله عطيف في الدقيقة 48،