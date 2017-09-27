باركر يحلق بصدارة «سيتيزن أبوظبي» للجولف

أبوظبي (الاتحاد)

سجل الجنوب الأفريقي كيلي باركر 66 ضربة بواقع 6 ضربات تحت المعدل ليحلق في صدارة ترتيب بطولة جولف سيتيزن أبوظبي المفتوحة، التي تقام في نادي ياس لينكس للجولف وتعد البطولة رقم 12 في الموسم السابع لجولة الجولف في دول مينا.

جاءت البداية القوية من اللاعب الواعد القادم من جنوب أفريقيا، ليزيد مستوى الترقب والإثارة في المنافسة المفتوحة بين 115 لاعباً من 26 دولة على اللقب الذي يحسم عصر اليوم، وذلك بوجود مطاردة من أكثر من لاعب على صدارة الترتيب.

ويطارد باركر كل من الإنجليزي تود كليمنتس المشارك في فئة الهواة، الذي حقق 68 ضربة بواقع 4 ضربات تحت المعدل، ثم 8 لاعبين تساووا بالمركز الثالث برصيد 3 ضربات تحت المعدل، وهم: الإنجليزي زاين اسكتلند، أكثر اللاعبين تتويجاً بألقاب جولف مينا، الجنوب أفريقيان تايلر هوجارتي وواين ستروبيل، السويديان فريدريك ليندبلوم وأوسكار هيرتزبيرج، الألماني جورج شولتز والإنجليزي لي كورفيلد.

وفي مشاركته الثانية كلاعب الموسم الحالي، حقق الأيرلندي الشمالي دارين كلارك، راعي الجولة وقائد فريق رايدر الأوروبي سابقاً، 70 ضربة بواقع ضربتين تحت المعدل.

وتقاسم لاعبنا خالد يوسف والسعودي عثمان الملا، صدارة الترتيب على مستوى اللاعبين العرب المشاركين في البطولة، بعدما حققا 72 ضربة وهو رقم مساوٍ للمعدل العام. وجاء خلفهما لاعبنا أحمد سكيك والسعودي عبدالرحمن منصور والأردني شيرجو الكردي، بعدما سجل اللاعبون 75 ضربة بواقع 3 ضربات فوق المعدل، يليهم السعودي سعود الشريف برصيد 76 ضربة، ثم اللبناني بيتر بدوي بمجموع 77 ضربة، ولاعبنا أحمد المشرخ برصيد 78 ضربة.

وتعد الجولة التي انطلقت بفكرة ومبادرة إماراتية نحو نشر وتطوير رياضة الجولف وتعزيز مستويات اللاعبين العرب تحديداً، الجولة الوحيدة المعتمدة على مستوى المنطقة من قبل الجهات الدولية المانحة لنقاط التصنيف العالمي المؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وتتوجه الجولة بعد ختام بطولة أبوظبي للمرة الأولى نحو الأردن وتحديداً إلى مدينة العقبة لإقامة بطولة أيلة للجولف في نادي أيلة للجولف بالفترة من 5 إلى 7 أكتوبر المقبل، ثم تقام بطولة صحارى الكويت في نادي صحارى للجولف في العاصمة الكويتية بالفترة 16 إلى 18 من الشهر نفسه. وسيكون ختام الجولة للمرة الأولى في نادي الزوراء للجولف في عجمان، وذلك بين 23 إلى 26 أكتوبر المقبل، وهي البطولة التي سيتم في ختامها تتويج الفائزين بصدارة الترتيب العام ومنح بطاقات الدعوة للمشاركة في البطولات الدولية الكبرى من أبرزها بطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك أعرق جولات المنطقة في الجولة الأوروبية للجولف.