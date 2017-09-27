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بسبب عدم تجديد التعاقد معه

صالح سلطان: جاهز للرحيل عن «سلة العميد»
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تاريخ النشر: الأربعاء 27 سبتمبر 2017

علي معالي (دبي)

أبدى صالح سلطان نجم فريق النصر ومنتخبنا الوطني لكرة السلة رغبته في الرحيل عن النادي بسبب عدم تجديد التعاقد معه، ولم يسافر اللاعب للمعسكر الخارجي استعداداً للموسم الجديد، وأكد أنه انتظر كثيراً قبل سفر الفريق للمعسكر لكي يتم عقد اجتماع لتجديد العقد المنتهي نهاية الموسم الماضي، لكن ذلك لم يحدث.

وأضاف صالح سلطان: «إدارة النادي طلبوا مني التدريب مع الفريق، ثم بعدها يتم إتمام العقد، وهذا أمر مستغرب للغاية، لأن التعاقد هو أساس العمل بين أي لاعب والنادي، ولكن القول بهذه الطريقة سيدفعني بالفعل إلى الرحيل والبحث عن ناد آخر».

يرى صالح سلطان «28 سنة» أن قطار العُمر يجري به مع نادي النصر دون أن يحقق الألقاب التي يتمناها، وطوال سنوات سابقة لعبها داخل جدران العميد لم يحقق بطولة الدوري.

وتمنى ألا يترك بيت العميد إلا بعد تحقيق بطولة الدوري قائلاً: «آخر لقب حققته هو كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة منذ 4 سنوات، وهي فترة طويلة بالنسبة لي، وسبب غياب العميد عن منصات التتويج خلال الفترة الماضية هو قلة خبرة اللاعبين».

وأضاف: «الموسم المنتهي شهد تغيير المدرب الجزائري بلال فايد ولم نوفق مع اللاعب المحترف، لذلك لم نقدم المطلوب، ومع تولي السوري همام كركوكلي تغيرت الأمور نسبياً، وهمام يوجد معنا منذ سنوات ويعرف قدرات كل اللاعبين جيداً، وفي 8 مباريات لم نخسر سوى المباراة النهائية، وهو ما لم يحدث منذ فترات طويلة، وظهر الفارق في المباراة النهائية لبطولة كأس المواطنين مع الشباب حيث تراجعنا بشكل كبير على الرغم من أننا لعبنا أول مباراة في بطولة المواطنين ضد الشباب في التصفيات وحققنا انتصاراً كبيراً، ولكن تغير الحال في المباراة النهائية، وهذه اعتبرها خبرة مباريات في المقام الأول». ... المزيد
     
 

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