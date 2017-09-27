صالح سلطان: جاهز للرحيل عن «سلة العميد»

علي معالي (دبي)

أبدى صالح سلطان نجم فريق النصر ومنتخبنا الوطني لكرة السلة رغبته في الرحيل عن النادي بسبب عدم تجديد التعاقد معه، ولم يسافر اللاعب للمعسكر الخارجي استعداداً للموسم الجديد، وأكد أنه انتظر كثيراً قبل سفر الفريق للمعسكر لكي يتم عقد اجتماع لتجديد العقد المنتهي نهاية الموسم الماضي، لكن ذلك لم يحدث.

وأضاف صالح سلطان: «إدارة النادي طلبوا مني التدريب مع الفريق، ثم بعدها يتم إتمام العقد، وهذا أمر مستغرب للغاية، لأن التعاقد هو أساس العمل بين أي لاعب والنادي، ولكن القول بهذه الطريقة سيدفعني بالفعل إلى الرحيل والبحث عن ناد آخر».

يرى صالح سلطان «28 سنة» أن قطار العُمر يجري به مع نادي النصر دون أن يحقق الألقاب التي يتمناها، وطوال سنوات سابقة لعبها داخل جدران العميد لم يحقق بطولة الدوري.

وتمنى ألا يترك بيت العميد إلا بعد تحقيق بطولة الدوري قائلاً: «آخر لقب حققته هو كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة منذ 4 سنوات، وهي فترة طويلة بالنسبة لي، وسبب غياب العميد عن منصات التتويج خلال الفترة الماضية هو قلة خبرة اللاعبين».