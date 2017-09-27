دراجو الوثبة وربدان يشاركون في سباق بلجيكا

أبوظبي (الاتحاد)

شارك ستة دراجين من فريق الوثبة وربدان في سباق «ناتور كريتوام بوت 2017» الذي أقيم في بلجيكا على مرحلتين، الأولى كفعالية مجتمعية ضمت العديد من المدن البلجيكية لمسافة 68 كم، فيما شارك الدراجون في المرحلة الثانية بسباق امتد لمسافة 50 كم، وسط حضور كبير من الأبطال العالميين.

شارك في السباق وكرم الفائزين عمدة مدينة بوتي، علماً بأن الحدث يقام كإحدى الفعاليات المجتمعية السنوية الرياضية، حيث يعتبر بمثابة نقطة التقاء للعديد من الأبطال الدوليين والهواة ويعقب عادة طواف فرنسا الشهير.

وأكد أحمد آل علي أحد أعضاء فريق الوثبة أن المشاركة في مثل هذه البطولات تكسب الدراجين المزيد من الخبرة والاحتكاك، إلى جانب تبادل التحديثات والتعديلات التي طرأت على هذه اللعبة، والتي تحظى بشعبية كبيرة في العالم بالوقت الراهن.

ويعتبر فريق الوثبة للدراجات الهوائية أحد الفرق النشطة في الدولة على صعيد هذه الرياضة، إذ يعكف على تنظيم العديد من الفعاليات المجتمعية وبشكل دوري في شتى المدن، ويهدف من خلالها إلى نشر ثقافة الأنشطة الرياضية المجتمعية في دولة الإمارات بشكل عام ورياضة الدراجات الهوائية بشكل خاص، لما فيها من آثار إيجابية تنعكس على صحة الفرد وتعزز من حضوره المهني والاجتماعي.

ويضم فريق الوثبة الذي تأسس في أبريل الماضي، ويتخذ من أبوظبي مقراً له، وتحديداً في منطقة الوثبة، مجموعة من الشباب الإماراتيين، إلى جانب عدد من المقيمين بالدولة، وينقسم إلى فرق خاصة بالرجال والسيدات والشباب، إلى جانب فريق خاص من أصحاب الهمم الذي رسخوا حضوراً قوياً في العديد الفعاليات التي يواكبها عادة عدد كبير من المهتمين.