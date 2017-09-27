«العالمي» بطل طائرة أولمبياد الناشئة

دبي (الاتحاد)

حصد فريق «العالمي» لقب بطولة طائرة أولمبياد ناشئة خورفكان، الذي ينظمها مركز ناشئة خورفكان حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، تحت إشراف ناشئة الشارقة.

شارك في البطولة التي أقيمت بنظام مجموعتين، على مدار 5 أيام متتالية، 54 لاعباً يمثلون 6 فرق من المنتسبين لمركز ناشئة خورفكان.

واشتملت البطولة على8 مباريات، جمعت المباراة الأولى فريقي الامبراطور والنمور، وانتهت بفوز فريق الإمبراطور بنتيجة 2/‏0، فيما التقى فريقا العالمي والفرسان في المباراة الثانية التي حسمها العالمي لصالحه بنتيجة 2/‏1، وتغلب فريق الإمبراطور على فريق الوحدة في المباراة الثالثة بنتيجة 2/‏1، وفي المباراة الرابعة انتصر فريق الجوكر ع فريق الفرسان بنتيجة 2/‏1.

وتأهل إلى الدور نصف النهائي مع فريق العالمي، والإمبراطور، فريق النمور بعد فوزه على فريق الوحدة بنتيجة 2-1، وفي مباريات نصف النهائي تفوق فريق الإمبراطور على نظيره الجوكر بنتيجة 2/‏1، فيما فاز فريق العالمي على فريق النمور بنتيجة 2/‏0 في المباراة الثانية، وفي المباراة الختامية فاز العالمي على الامبراطور ليحصد كأس البطولة، وتوج لاعبوه بالميداليات الذهبية، كما كُرم فريق الإمبراطور بالمركز الثاني، أما المركز الثالث، فكان من نصيب فريق النمور، وتوج لاعبوه بالميداليات البرونزية.