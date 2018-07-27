ترامب يتهم "تويتر" بتقييد ظهور جمهوريين بارزين

رويترز

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، "تويتر" بتقييد ظهور جمهوريين بارزين على الموقع، ولم يقدم دليلا لكنه تعهد بالتحقيق في الأمر.



وكتب الرئيس الجمهوري، في تغريدة، يقول إن "تويتر" يقوم بفرض "حظر ظل" على جمهوريين بارزين، مضيفا "هذا ليس جيدا. سنمعن النظر في هذا الفعل التمييزي غير القانوني على الفور!".



يتضمن هذا الإجراء الحد من ظهور المستخدم في نتائج البحث خاصة البحث على "تويتر".



جاءت تغريدة ترامب بعد تقرير على منصة "فايس" الإخبارية، الأربعاء، تحدث عن تعرض رونا مكدانيال رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري وجمهوريين آخرين بينهم المتحدث باسم ترامب الابن "لحظر الظل".

وكتبت مكدانيال على "تويتر"، "يجب أن يشعر كل أميركي بالقلق إزاء فكرة قيام شركات للتواصل الاجتماعي بحجب وجهات نظر سياسية بعينها. يدين تويتر للشعب بإجابات عن حقيقة ما يحدث".

