افتتاح صالة الظفرة للإعداد البدني في دلما

أبوظبي (الاتحاد)

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، دشن نادي الظفرة صالة الألعاب الرياضية الحديثة الشاملة بمركز جزيرة دلما التابع للنادي، والتي تمثل الصالة الثالثة بعد صالة المركز الرئيس بمدينة زايد ثم مركز غياثي.

حضر حفل الافتتاح، المهندس مطر المنصوري، وعدد من مسؤولي النادي والمركز، ويهدف افتتاح الصالة الحديثة الرياضية المجتمعية في تلك المنطقة السكانية بهدف تشجيع الشباب وكافه أفراد المجتمع لممارسة الرياضة والسعي لاكتساب اللياقة البدنية بالطريقة العلمية الصحيحة، خاصة الجيل الصاعد، ما يسهم في إحداث نقلة في التعامل مع العمل الرياضي في المستقبل.

وأشاد صالح بن جذلان المزروعي، رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة بجهود مختلف إدارات نادي الظفرة التي ظلت تسهم في دعم مسيرته من خلال مختلف الأفكار الاستثمارية، حيث يأتي افتتاح الصالة انطلاقا وحرصاً من مجلس إدارة نادي الظفرة على تنفيذ توجيهات سمو ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة حين أوصى سموه بالاهتمام بالشباب، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة بكل أنواعها، مضيفاً أن مجلس إدارة النادي يسعى إلى تسخير كافة إمكانياته لخدمة المجتمع المحلي بالمنطقة، حيث ستقدم هذه الصالة التي تعتبر الأحدث من نوعها والمجهزة بأفضل الإمكانيات خدماتها لكل قطاع الشباب بمدينة جزيرة دلما مع أفضلية خاصة، ومراعاة لبعض فئات المجتمع، وقد تقرر منح الرياضيين والراغبين اشتراكاً مجانياً لمدة شهر، ابتهاجاً بافتتاح ذلك الصرح المميز.