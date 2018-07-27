اليونان: 82 قتيلاً حصيلة حرائق الغابات

أثينا (وكالات)

أعلن مسؤولون بإدارة الإطفاء اليونانية امس، أن حصيلة ضحايا حرائق الغابات بالقرب من أثينا ارتفعت إلى 82 قتيلًا، في حين مازال البحث مستمراً عن عشرات المفقودين. ويقوم المتطوعون والعاملون في قطاع الطوارئ بتمشيط المنازل المتضررة في بلدات ماتي ورافينا ونيا ماكري ونيوس فوتزاس الأكثر تضرراً. وقالت المتحدثة باسم إدارة الإطفاء «سوف نبحث كل منزل».

ويقوم أقارب المفقودين بتسليم عينات من الحمض النووي «دي ان ايه» في المشرحة في أثينا، حيث يجرى التعرف على هوية الضحايا، ويشار إلى أن هناك 30 شخصاً في عداد المفقودين. ويشار إلى أنه تم إخماد جميع الحرائق التي تمثل تهديداً على المجتمعات السكنية.

ولا يزال عناصر الإطفاء يحاولون السيطرة على جيوب من الحرائق غير المسبوقة التي اندلعت قرب أثينا، فيما أعلنت الحكومة -- التي تعرضت لعاصفة انتقادات في أعقاب الكارثة -- مجموعة من التدابير للتعويض على المتضررين. والحرائق التي اندلعت الاثنين، اجتاحت قرى ساحلية يقصدها السياح واستعرت بقوة وأجبرت معظم الناس على الهرب إلى البحر وليس معهم سوى ملابسهم. وتحدث الناجون عن مشاهد مروعة، ومنها مصرع عائلات داخل المنازل التي حاصرتها النيران. وقال أحد أهالي قرية ماتي الأكثر تضرراً «كانت ليلة جحيم».