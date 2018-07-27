عمران خان يعلن فوزه في الانتخابات الباكستانية

اسلام اباد(وكالات)

أعلن عمران خان، لاعب الكريكت السابق، أمس، عن فوزه في الانتخابات العامة في البلاد، فيما تحدثت الأحزاب المنافسة عن عمليات تزوير «سافرة». ولم يرد على الفور تأكيد رسمي للنتائج من اللجنة الانتخابية بعد نحو 24 ساعة من اغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات التي جرت الأربعاء، إلا أن النتائج الجزئية غير الرسمية أظهرت تقدماً واضحاً لحزب «حركة انصاف باكستان» بزعامة خان.

وقال خان (65 عاماً) عبر التلفزيون مباشرة من مقره في بني غالا على بعد بضعة كيلومترات من إسلام إباد «لقد نجحنا ومنحنا الشعب تفويضاً»، ووصف الانتخابات بأنها «الأكثر شفافية» في تاريخ البلاد، كما وعد بمكافحة الفساد «الذي يأكل بلادنا كالسرطان».

وتطرق أيضاً إلى وعود بإصلاح العلاقات مع الولايات المتحدة «بما يعود بالنفع» على البلدين. وجاءت تصريحات خان بعد ساعات عدة من خروج أنصاره إلى الشوارع للاحتفال بالفوز في الانتخابات التي قال معارضوه إن الجيش النافذ زورها لصالحه.

وأثار التأخر غير المسبوق في إعلان نتائج الفرز، إضافة إلى التقدم القوي المفاجئ لخان، مخاوف واسعة حول صدقية الانتخابات، وتنبأت الصحف وقنوات التلفزيون بفوز حزب الأنصاف منذ الأربعاء. وبحلول الخميس أظهرت النتائج الجزئية غير الرسمية حصول خان على 100 مقعد على الأقل في مجلس النواب قبل اكتمال فرز الأصوات.

وهنأت زوجة خان السابقة منتجة الافلام البريطانية جميما غولدسميث خان بالفوز. وقالت في تغريدة «بعد 22 عاماً، وبعد الإهانات والعقبات والتضحيات، أصبح والد أبنائي رئيس وزراء باكستان المقبل»، ونفت اللجنة الانتخابية الباكستانية التلاعب في الأصوات، وبررت التأخير «بمشاكل تقنية» مرتبطة باستخدام برنامج معلوماتي جديد للانتخابات. وقال مدير اللجنة سردار محمد رضا في مؤتمر صحافي كان الثالث للجنة الليلة قبل الماضية إن «هذه الانتخابات لم تشوبها عيوب، إنها صحيحة وشفافة مئة بالمئة».

رفض حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-نواز الذي يتولى السلطة منذ 2013، نتائج الانتخابات، بسبب ما اعتبره «تزويراً واضحاً»، وتعهد باستخدام «جميع الخيارات السياسية والقانونية لتصحيح هذه التجاوزات الواضحة».

وقال زعيم الحزب شهباز شريف، شقيق رئيس الوزراء السابق نواز شريف «ما فعلوه أعاد البلاد إلى الوراء 30 عاماً.. الناس لن يحتملوا ذلك».

وأشار إلى أن الحزب سيجتمع لتحديد الخطوات المقبلة. كما تحدثت أحزاب كبرى أخرى عن حدوث عمليات تزوير، من بينها حزب الشعب الباكستاني الذي حكم البلاد من 2008 إلى 2013، وعبر زعيمه بيلاوال بوتو زرداري عن موقف مماثل، وقال إن ممثلي الحزب منعوا من مراقبة عملية الفرز.