«الرياضات الجليدية» يستعرض أجندة الموسم

أبوظبي (الاتحاد)
استعرض اتحاد الرياضات الجليدية في اجتماعه الأخير الذي عقد بمقر صالة التزلج بمدينة زايد الرياضية، أجندة الموسم الجديد والمشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية في الاستحقاقات الدولية والقارية والإقليمية، بالإضافة إلى المسابقات الرياضية المحلية التي يقيمها بالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات الجليدية.
وعقد الاجتماع بحضور هامل القبيسي نائب رئيس الاتحاد، وجمعة الظاهري الأمين العام للاتحاد، وعلي كداس الرميثي ومروان الهرمودي وعبدالله الظاهري.
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وناقش الاتحاد خطط انطلاقة الموسم الجديد للمسابقات المحلية، ومشاركات المنتخبات في كأس آسيا للشباب تحت 20 سنة في ماليزيا خلال الفترة 15-17 ديسمبر 2017، وكأس آسيا للسيدات في ماليزيا في مارس 2018.
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وأوضح القبيسي أن الاجتماع ناقش الخطوات والتحضيرات لإقامة النسخة الثامنة من دوري الإمارات لهوكي الجليد واعتمد كل المسابقات، منوهاً إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً المشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية في البطولات الإقليمية والدولية التي يحرص الاتحاد بالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات الجليدية على استضافتها، ضمن خطتها للموسم الجديد لما يسهم من دعم مسيرة اللعبة وتشجيع ممارستها لكل الأجيال الواعدة، والعمل على تحقيق المزيد من الإنجازات التي تشكل حافزاً كبيراً لنشر اللعبة بصورة أوسع وأشمل.