«الرياضات الجليدية» يستعرض أجندة الموسم

أبوظبي (الاتحاد)

استعرض اتحاد الرياضات الجليدية في اجتماعه الأخير الذي عقد بمقر صالة التزلج بمدينة زايد الرياضية، أجندة الموسم الجديد والمشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية في الاستحقاقات الدولية والقارية والإقليمية، بالإضافة إلى المسابقات الرياضية المحلية التي يقيمها بالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات الجليدية.

وعقد الاجتماع بحضور هامل القبيسي نائب رئيس الاتحاد، وجمعة الظاهري الأمين العام للاتحاد، وعلي كداس الرميثي ومروان الهرمودي وعبدالله الظاهري.

وتناول الاجتماع استعراض الخطط الطموحة والاستراتيجيات المرسومة للمنتخبات الوطنية والعمل على تسخير كل الإمكانيات والتحضيرات المناسبة للمشاركات الخارجية، بما يضمن النجاح والتميز والمحافظة على الإنجازات المتحققة للرياضات الجليدية على المستوى الإقليمي والقاري والدولي.

وناقش الاتحاد خطط انطلاقة الموسم الجديد للمسابقات المحلية، ومشاركات المنتخبات في كأس آسيا للشباب تحت 20 سنة في ماليزيا خلال الفترة 15-17 ديسمبر 2017، وكأس آسيا للسيدات في ماليزيا في مارس 2018.

من جانبه، أعرب هامل القبيسي، نائب رئيس اتحاد الرياضات الجليدية، عن ارتياحه للخطط المنتظمة والمحكمة التي يسير عليها الاتحاد في الإشراف على المسابقات المحلية وخطط إعداد المنتخبات الوطنية وفقاً لاستحقاقاته الخارجية، مشيراً إلى أن الاتحاد، وضمن مساعيه الرامية لتحقيق إنجازات جديدة للرياضات الجليدية بصفة عامة، حريص على المحافظة على السمعة الدولية الرائعة التي تحظى بها منتخباتنا الوطنية في المحافل الخارجية، مبيناً أن الاتحاد يسعى بكل ثقله إلى توفير جميع الإمكانيات والمستلزمات وتلبية جميع الاحتياجات أمام تطلعات قطاع الرياضات الجليدية من مسابقات محلية موسمية تساعد على رفد المنتخبات الوطنية، لمواصلة المسيرة الناصعة والناجحة التي يتحلى بها في بطولاته الدولية.

وأوضح القبيسي أن الاجتماع ناقش الخطوات والتحضيرات لإقامة النسخة الثامنة من دوري الإمارات لهوكي الجليد واعتمد كل المسابقات، منوهاً إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً المشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية في البطولات الإقليمية والدولية التي يحرص الاتحاد بالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات الجليدية على استضافتها، ضمن خطتها للموسم الجديد لما يسهم من دعم مسيرة اللعبة وتشجيع ممارستها لكل الأجيال الواعدة، والعمل على تحقيق المزيد من الإنجازات التي تشكل حافزاً كبيراً لنشر اللعبة بصورة أوسع وأشمل.