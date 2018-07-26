اغتيال مدير مشروع سد النهضة وسط أديس أبابا

أديس أبابا (وكالات)
قالت الشرطة الإثيوبية، إن مدير مشروع سد النهضة الذي يشيد على نهر النيل بتكلفة أربعة مليارات دولار عثر عليه ميتاً داخل سيارته وكان مصاباً بأعيرة نارية. وقال رئيس مفوضية الشرطة الاتحادية زين جمال للصحفيين «تحققنا من أن المهندس سيمجنيو بيكيلي قتل بالرصاص». وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية (فانا) إن سيمينيو بيكيلي «عثر عليه ميتاً في سيارته في ميكيل سكوير» بوسط اديس أبابا، مضيفة أن «سبب الوفاة غير معروف».
وكان سيمينيو يعد وجه هذا المشروع الضخم الجاري قرب الحدود بين إثيوبيا والسودان والذي سيكون عند تدشينه مع ستة آلاف ميغاوات (ما يعادل ستة مولدات نووية) أكبر سد في أفريقيا.
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