اغتيال مدير مشروع سد النهضة وسط أديس أبابا

أديس أبابا (وكالات)

قالت الشرطة الإثيوبية، إن مدير مشروع سد النهضة الذي يشيد على نهر النيل بتكلفة أربعة مليارات دولار عثر عليه ميتاً داخل سيارته وكان مصاباً بأعيرة نارية. وقال رئيس مفوضية الشرطة الاتحادية زين جمال للصحفيين «تحققنا من أن المهندس سيمجنيو بيكيلي قتل بالرصاص». وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية (فانا) إن سيمينيو بيكيلي «عثر عليه ميتاً في سيارته في ميكيل سكوير» بوسط اديس أبابا، مضيفة أن «سبب الوفاة غير معروف».

وكان سيمينيو يعد وجه هذا المشروع الضخم الجاري قرب الحدود بين إثيوبيا والسودان والذي سيكون عند تدشينه مع ستة آلاف ميغاوات (ما يعادل ستة مولدات نووية) أكبر سد في أفريقيا.

وسد النهضة هو أحد المشاريع الضخمة التي تنجزها حاليا إثيوبيا التي تعمل أيضاً على تطوير السكك الحديد ومجمعات صناعية بغرض تحوير اقتصادها والتصدي للفقر. وبدأت الأشغال في السد في مستهل 2011 ويتوقع أن تبدأ اثنتان من توربيناته الـ 16 في إنتاج الكهرباء في 2018، بحسب ما أعلنت السلطات الإثيوبية في وقت سابق من هذا العام. ويلتقي النيل الأزرق الذي ينبع من إثيوبيا مع النيل الأبيض في الخرطوم ليشكلا نهر النيل الذي يعبر السودان ومصر قبل أن يصب في البحر الأبيض المتوسط.