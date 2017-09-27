رحيل الهداف.. يقصم ظهر الفريق!

عمرو عبيد (القاهرة)
لا خلاف على أن لعبة كرة القدم هي لعبة جماعية في المقام الأول، لكن تبقى للقدرات الفردية، خاصة بالنسبة للمهاجمين أصحاب القدرات الخاصة، قيمة خاصة في صفوف كل فريق.
وقد يمثل رحيل أحد اللاعبين الكبار فراغاً كبيراً على فريقه، لأن تعويض المهاجم الهداف لا يبدو أمراً سهلاً في عالم الكرة، وخلال السنوات الماضية رحل عدد من كبار الهدافين والنجوم عن فرقهم، مما أدى إلى الكثير من التراجع على مستوى النتائج أو الأداء.
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الموسم الجاري أيضاً شهد رحيل المهاجم الفرنسي لاكازيت عن فريقه السابق ليون لصالح أرسنال، وبعد أن ساهم في وصافة ليون في الدوري الفرنسي لموسمين متتاليين كان خلالهما الهداف الأبرز للفريق وحصد أيضاً لقب هداف الدوري هناك، تعثر الفريق بعد رحيله مع بداية الموسم؛ إذ فاز في 3 مباريات وتعادل مرتين وخسر مباراة، وكان ليفربول قد عانى هو الآخر كثيراً جداً عقب رحيله مهاجمه الخارق، لويس سواريز، في صيف 2014 بعدما حصد لقب هداف البريميرليج بـ 31 هدفاً مع «الريدز» الذي ظل يقاتل على اللقب حتى النهاية وحل وصيفاً للسيتي بفارق نقطتين فقط، وعقب انتقال سواريز إلى برشلونة احتل ليفربول المركز السادس ثم الثامن في الموسمين التاليين بفارق ضخم من النقاط عن الفائز باللقب، ورغم التعديلات في صفوف الفريق خلال الموسم الماضي والجاري، فإن مهاجم أوروجواي الرائع لم يُعَوَّض أبدا !
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وحدث هذا الأمر أيضاً مع أتليتكو مدريد، عندما رحل مهاجمه راداميل فالكاو الذي كون ثنائياً مميزاً مع الإسباني دييجو كوستا، خاصة في موسم 2012/ 2013، حيث سجل الكولومبي 34 هدفاً مقابل 20 للإسباني، بجانب تألقهما في نهائي كأس الملك عام 2013 أمام ريال مدريد ومنح فريقهما التتويج للمرة الأولى على حساب الريال بعد 14 عاماً، وكان نابولي قد مر بتجربة مشابهة بعدما قرر الأرجنتيني هيجواين الرحيل فجأة عن صفوفه بعد تتويجه بلقب الهداف وقيادته للسماوي نحو وصافة الكالتشيو وقبلها الفوز بكأس إيطاليا.