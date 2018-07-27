أميركا تهدد بفرض عقوبات كبيرة على تركيا

واشنطن(وكالات)

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب تركيا أمس، بالإفراج «فورا» عن القس الأميركي اندرو برانسون الذي وضع في الإقامة الجبرية بعد طول اعتقال ولا يزال يحاكم بتهمتي «الإرهاب» و«التجسس». وغرد الرئيس الأميركي بعيد تهديد نائبه مايك بنس بفرض عقوبات على أنقرة في هذا الملف أن «الولايات المتحدة ستفرض عقوبات شديدة على تركيا لاعتقالها الطويل للقس اندرو برانسون، وهو مسيحي رائع ورب عائلة. إنه يعاني كثيرا، هذا الإنسان المؤمن البريء ينبغي الإفراج عنه فورا».

وفي وقت سابق، أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس امس أن الولايات المتحدة ستفرض «عقوبات شديدة» على تركيا اذا لم تتخذ «تدابير فورية للإفراج» عن برانسون. وقال بنس إنه يحمل «رسالة من رئيس الولايات المتحدة» دونالد ترامب، إلى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وحكومته مفادها «اطلقوا سراح القس اندرو برانسون أو انتظروا عواقب» قراراتكم، ويعتبر اعتقال القس برانسون احد ابرز المواضيع العالقة التي تدفع باتجاه توتر العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

وكان القس اعتقل في تركيا في أكتوبر 2016 ويحاكم منذ الربيع الماضي بتهمة «الإرهاب والتجسس»، وكان مايك بنس تحادث مع القس برانسون الأربعاء إثر خروجه من السجن، وقال أمام ابنته التي شاركت امس في اجتماع في مقر وزارة الدفاع الأميركية «أعدك كما وعدت والدك البارحة بان الرئيس ترامب وأنا معه، سنواصل العمل لضمان إطلاق سراح والدك».