أنقرة تعتقل ضابط شرطة سابقاً على خلفية اغتيال مبعوث روسي

اسطنبول (د ب أ)

ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، امس، أنه جرى إلقاء القبض على ضابط شرطة تركي سابق على خلفية اغتيال السفير الروسي لدى تركيا.

كان السفير أندري كارلوف قد قتل بالرصاص في التاسع من ديسمبر عام 2016 في أحد المعارض بالعاصمة التركية أنقرة. وأطلق المهاجم ،الذي قتله رجال الشرطة، شعارات إسلامية مندداً بالتدخل الروسي في الصراع السوري. وحددت وسائل إعلام حكومية هوية الضابط السابق المحتجز امس، باسم يوفوك جي. يأتي القبض عليه في اليوم ،الذي التقى فيه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة في جنوب أفريقيا.

وفي عام 2016، قال اردوغان، إن رجل الدين فتح الله جولن يقف وراء مقتل كارلوف. كما تلقي أنقرة باللائمة في محاولة الانقلاب يوم 15 يوليو عام 2016 على جولن. وألقي القبض على يوفوك جي لاتهامات بانتمائه لمنظمة إرهابية، وفقاً لتقرير الأناضول. ونفى يوفوك أن يكون عضواً بحركة جولن، وذكرت الأناضوال أنه تم حتى الآن إلقاء القبض على ثمانية أشخاص فيما يتعلق بحادث الاغتيال. وفي أبريل، قضت محكمة في أنقرة بإلقاء القبض على جولن وسبعة يتردد أنهم من أتباعه على خلفية القضية.