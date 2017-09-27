موزة الشامسي مديراً لجائزة الشيخ زايد للكتاب

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب، أمس، عن تعيين موزة الشامسي، مديراً للجائزة، ابتداءً من يوليو من العام الجاري. وتتولى الشامسي من خلال منصبها الحالي دعم الاستراتيجيات العامة لضمان استمرارية نجاح الجائزة، بما يتماشى مع أهداف الجائزة وأُسس الخطط الثقافية لإمارة أبوظبي عموماً. وتدير مع فريق الجائزة الدورات السنوية لمختلف فروع الجائزة، إلى جانب الفعاليات الثقافية الإقليمية والدولية التي تسهم في الترويج للجائزة ودعم حراك الأدب العربي على المستوى العالمي. وعن توليها المنصب الجديد، قالت الشامسي: «أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان إلى مجلس أمناء الجائزة على ثقتهم الغالية، وأتطلع قدماً إلى مواصلة مسيرة نجاحات الجائزة إلى جانب سعادة الدكتور علي بن تميم، الأمين العام للجائزة».

وتعد موزة الشامسي إحدى رائدات الكوادر النسائية الإماراتية في القطاع الحكومي في إمارة أبوظبي، وبالأخص في القطاعات الإدارية المتخصصة بالتسويق والاتصال الحكومي، حيث تتمتع بخبرة تتجاوز العشر سنوات في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي. يذكر أن الجائزة مستقلة تدعمها وترعاها دائرة الثقافة والسياحة، وتهدف إلى تقدير الكتب التي تثري الحياة الثقافية.