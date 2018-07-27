بومبيو أمام «الشيوخ»: يجب وقف أنشطة طهران الخبيثة

واشنطن ، طهران (وكالات)

دعا وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إلى إيقاف الأنشطة الخبيثة لإيران في المنطقة، التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة، وأضاف بومبيو، خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأميركي، أن «الرئيس دونالد ترامب قال، إن إيران لم تعد كما كانت قبل 5 أشهر، بسبب حملتنا الاقتصادية ضدها، والانسحاب من الاتفاق النووي». وجدد وزير الخارجية الأميركي تعهد إدارة الرئيس دونالد ترمب بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وكان بومبيو دعا، في وقت سابق، حلفاء وشركاء الولايات المتحدة للانضمام إلى حملة الضغوط الاقتصادية على إيران، قائلا: «يجب أن نحرم النظام الإيراني من كل مصادر تمويل الإرهاب والحروب بالوكالة»، وأضاف بومبيو، عبر حسابه على موقع «تويتر»، أن إيران تواصل إرسال الأسلحة عبر الشرق الأوسط في تحدٍّ صارخ لقرارات مجلس الأمن. وقال وزير الخارجية الأميركي إن «النظام الإيراني يرغب في خلق المشكلات أينما استطاع، ومسؤوليتنا أن نمنعه».

وتابع بومبيو موجهاً حديثه إلى شركاء وحلفاء واشنطن: «لن نعرف متى ستحاول إيران دعم الإرهاب والعنف وعدم الاستقرار في أي من بلداننا بعد ذلك».

من ناحية أخرى استمر إضراب سائقي الشاحنات في أنحاء إيران أمس لليوم الرابع على التوالي، وأضرب لليوم الثالث سائقو الشاحنات الكادحون والمركبات الثقيلة في العديد من المدن، بما في ذلك طهران، ومشهد، وأصفهان، وشيراز، وكرمانشاه، وكرمان، وزنجان، وأورميه، وعبادان، والأهواز، وكرج، وأراك، وشاهرود، وقزوين، وهمدان، وملاير، وخرم آباد، ونقده، ونجف آباد، ومباركه، وبندر عباس، وساوه، وخواف، وسمنان، وفرخ شهر، وزاهدان، وبجنورد، ويزد، وبندر خميني، وخور موسى، وجذابه، وجاجرم، وغرمه، وسبزوار، وشيروان، وكنغاور، وداراب، ومرودشت، وجهرم، وزرقان، و فاروق، وتشالوس، وأسد أباد، وتويسركان، وانديمشك، وبندر ماهشهر، وقم.

في الأيام الأخيرة، لجأ النظام الإيراني إلى محاولات عديدة لكسر الإضراب. ففي مدينة مشهد قام وكلاء النظام ببيع إطارات رخيصة الثمن في مركز الشحن (التحميل) وقاموا بدعاية له بهدف تضليل السائقين وكسر إضرابهم. مع ذلك، كان مركز الشحن فارغًا ولم تستقبل أي شاحنة، عملية التحميل.

في سربندر(محافظة خوزستان) قام مسؤولون في النظام بتوظيف شاحنات وزارة النقل للتحميل، لمواجهة سائقي الشاحنات المضربين. وفي مدينة شهر كُرد حاولت السلطات إحباط إضراب سائقي الشاحنات، وذلك بإدخال شاحنات متعلقة بالجهات الحكومية.

وفي كرمانشاه حاولت عناصر المخابرات وقوى الأمن الداخلي منع السائقين من الإضراب بنزع لوحات الشاحنات المضربة، إلا أنهم لاقوا احتجاج عوائل المضربين، وفي بندر عباس دسّ النظام عددًا من عناصره داخل صفوف السائقين لتشجيعهم على التحميل وحاول يائسًا إظهار الوضع عاديًا.ولم تجد نفعًا محاولات النظام، للحيلولة دون استئناف إضراب سائقي الشاحنات.