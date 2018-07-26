الجزائر: اعتقال 14 عنصر دعم للإرهابيين



تاريخ النشر: الجمعة 27 يوليو 2018 الجزائر (د ب أ) أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر باعتقال 14 عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية تبسة المتاخمة للحدود مع تونس. وشهد الجانب التونسي القريب من الحدود مع الجزائر، مؤخراً، عملية إرهابية استهدفت عناصر الحرس الوطني التونسي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع عن تسليم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بولاية ادرار، جنوبي الجزائر، مشيرة الى أن الإرهابي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2016. ويصل بذلك عدد الإرهابيين الذين سلموا انفسهم إلى 18 منذ بداية الشهر.