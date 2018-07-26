تونس: إيقاف فتاة وتكفيريين بشبهة الإرهاب

ساسي جبيل(تونس)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أن وحداتها الأمنية، تمكنت من إبقاف فتاة محلّ تفتيش لفائدة المحكمة الابتدائيّة بتونس 1، من أجل «الانتماء إلى تنظيم إرهابي». وأكدت الداخلية، أمس الخميس، في بيان لها، أن مصلحة التّوقّي من الإرهاب وفرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني بمحافظة تطاوين، جنوب شرقي البلاد، وقريبة من الحدود الليبية، تمكنت من القبض على هذه الفتاة القاطنة بذات الجهة والمحكوم عليها بعامين سجنا. وأضاف ذات البيان أنه تمّ الاحتفاظ بها وإحالتها على مصدر التّفتيش، للقيام بالإجراءات القانونية معها قبل إحالتها إلى الدوائر المختصة.

كما أفادت الوزارة في بيان آخر، أمس الخميس، بأن فرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني بالمنيهلة من محافظة أريانة، بالعاصمة تونس، تمكنت من القبض على عنصر تكفيري عمره 20 عاما وقاطن بمدينة بلطة بوعوان من محافظة جندوبة، شمال غربي البلاد، والذي بالتّحرّي معه، تبيّن أنّه تعمّد تنزيل تدوينات وتعاليق ومقاطع فيديو بحسابه الخاصّ عبر شبكة التّواصل الاجتماعي «فايسبوك» تمجّد التّنظيمات الإرهابيّة وتحرّض على الإرهاب.

وفي ذات السياق أعلنت الداخلية أمس الخميس، في بيان ثالث لها، عن تمكن أعوان منطقة الأمن الوطني بمدينة جمال من محافظة المنستير، وسط شرقي البلاد، من إلقاء القبض على عنصر تكفيري يبلغ من العمر 54 عاما. وأضاف البيان أنه تمت مداهمة منزل المظنون فيه، لإيقافه وحجز بندقيتي صيد و100 خرطوشة وعدد 3 مناظير ليلية ومبلغ مالي هام من العملة التونسية والعملة الأجنبية.