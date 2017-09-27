حور القاسمي: التكليف سانحة جديدة لتطوير العمل الثقافي

الشارقة (الاتحاد)

أعربت الشيخة حور القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون عن امتنانها الكبير لإعلان رابطة البينالي الدولية تعيينها رئيساً للرابطة، وتقديرها لهذه الثقة الممنوحة من قبل أعضاء الرابطة، مشيرة إلى أهمية الرابطة، بوصفها إحدى الركائز المهمة لتنظيم الفعاليات الكبرى، مثل البيناليات والتريناليات. وقالت القاسمي: «إنّ هذا التكليف يمثل بالنسبة لي سانحة جديدة لتطوير العمل الثقافي على مختلف الصعد التنظيمية والتقييمية، وصياغة استراتيجيات تعتمد تبادل الخبرات الاحترافية في محافل الفن الدولية، كما يتخذ بعداً آخر كوننا سنعمل انطلاقاً من وجود مكتب الرابطة في الشارقة والتي تمثل الحاضنة الداعمة للمشاريع الريادية في المنطقة».

وكانت رابطة البينالي الدولية أعلنت أمس، عن تعيين الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيساً للرابطة، وقد جاء ذلك ضمن اجتماع الرابطة العام في دورته الرابعة، خلال ترينالي يوكوهاما.‏‭

ويمثل هذا التعيين فرصة لتعميق الحوار الثقافي، وتعزيز الخطاب الفني المعاصر، لا سيما أنه ووفق نظام الرابطة سيتم نقل مكتبها الرئيس إلى إمارة الشارقة، والتي تعدّ بدورها منصّة محورية ومركزاً للفنون والثقافة على الصعيدين الإقليمي والدولي.‏‭ وتعدّ رابطة البينالي الدولية منصة بحثية تهدف لترسيخ وتبادل المعلومات والمعرفة الضرورية للمؤسسات والمهنيين الذين من شأنهم تخطيط وتقييم الفعاليات الدورية للأحداث الفنية وفضاء لاستقطاب الفنانين والباحثين، وغيرهم من المعنيين بالفن المعاصر. وهو مركز لإنتاج حوار خطابي متعدد التخصصات، ويجسد الأصوات المنتجة والحوارية لمجتمع البينالي العالمي.

‏‭ ‬وحور ‬القاسمي ‬فنانة ‬ممارسة، ‬حصلت ‬على ‬بكالوريس ‬الفنون ‬من ‬كلية ‬سليد ‬للفنون ‬الجميلة ‬في ‬لندن ‬عام (‬2002)‬، ‬كما ‬حصلت ‬على ‬دبلوم ‬في ‬التصوير ‬عام (‬2005)‬، ‬وعلى ‬ماجستير ‬في ‬تقييم ‬الفن ‬المعاصر ‬عام (‬2008)‬، ‬وذلك ‬من ‬الأكاديمية ‬الملكية ‬للفنون ‬في ‬لندن. ‬عملت ‬عام ‬2003 ‬قيمة ‬لبينالي ‬الشارقة ‬السادس، ‬وهي ‬تشغل ‬منصب ‬مدير ‬البينالي ‬منذ ‬ذلك ‬الحين. ‬شاركت ‬القاسمي ‬في ‬عضوية ‬لجان ‬تحكيم ‬مهرجانات ‬وجوائز ‬دولية ‬حول ‬العالم. ‬كما ‬أنها ‬أشرفت ‬على ‬تقييم ‬العديد ‬من ‬المعارض ‬الفنية ‬ومن ‬ضمنها: «‬يايوي ‬كوساما: ‬استحواذ ‬النقاط» (‬2016 - 2017)‬، ‬و«‬روبرت ‬برير: ‬الوقت ‬يمضي» (‬2016 - 2017)‬، إلى ‬جانب «‬حول ‬المعارض ‬في ‬الإمارات»‬، ‬الجناح ‬الوطني ‬لدولة ‬الإمارات ‬في ‬المعرض ‬الدولي ‬للفنون ‬ال ‬56، ‬بينالي ‬فينيسيا (‬2015). ‬كما ‬شاركت ‬في ‬تقييم ‬عدد ‬من ‬المعارض ‬الاستقصائية ‬الكبرى ‬من ‬ضمنها «‬حين ‬يصبح ‬الفن ‬حرية: ‬السرياليون ‬المصريون (‬1938 - 1965)» ‬في ‬عام ‬2016، ‬و«‬مدرسة ‬الخرطوم: ‬حركة ‬الفن ‬الحديث ب‬السودان (‬1945 ‬- ‬الحاضر)» ‬والذي ‬امتد ‬ما ‬بين ‬عامي (2016 و2017)‭.