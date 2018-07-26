إيطاليا تصادر مليوني يورو من ليبي كان «واجهة» لمعتصم القذافي

روما (د ب أ)

أعلنت الشرطة المالية الإيطالية امس أنه تمت مصادرة أكثر من مليوني يورو (34ر2 مليون دولار) من رجل ليبي كان يعمل كواجهة لأحد أبناء العقيد الراحل معمر القذافي. وفي عام 2010، اشترى معتصم القذافي، وهو رابع أبناء القذافي، شقتين فاخرتين، ومرآبا وقبوا في روما بثمن 5.5 مليون يورو، مستخدماً الرجل كواجهة لتجنب العقوبات الدولية وتجميد الأصول المفروض على قبيلة القذافي، حسبما ذكرت الشرطة الإيطالية. وتوفي معتصم القذافي في عام 2011، وقام الرجل، الذي عرفته الشرطة المالية فقط بالحروف الأولى من اسمه (بي.إيه.إيه.إيه)، ببيع العقارات بعد خمس سنوات مقابل سعر مخفض قدره 2.5 مليون يورو.

وكان هذا لأنه شعر بأن السلطات اقتربت من الوصول إليه. وقالت الشرطة الإيطالية إن الرجل تمكن من تهريب نحو 500 ألف يورو من إيطاليا، في حين تمت مصادرة المليوني يورو الباقية وتجميدها، مع اتهام الرجل بتسجيل أصول بشكل مزيف وغسل الأموال. وحكم القذافي ليبيا من عام 1969 إلى 2011، عندما تمت الإطاحة به وقتله. ومنذ ذلك الحين، تعاني البلاد من الاقتتال الداخلي بين الميليشيات، كما أصبحت طريق عبور رئيسيا للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر.