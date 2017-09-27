«سحر الصمت» في «الإماراتي لكتب اليافعين»

الشارقة (الاتحاد)

اختتم «المجلس الإماراتي لكتب اليافعين»، الفرع الوطني من المجلس الدولي لكتب اليافعين، أمس، ورشة عمل: «كيف تؤلف كتباً صامتة؟»، بهدف تطوير قدرات مجموعة من الفنانين والرسامين المتخصصين في إنتاج كتب الأطفال بالدولة، أقيمت الورشة من 24 وحتى 26 سبتمبر الجاري، ضمن فعاليات الدورة الثانية من معرض الكتب الصامتة، وهو معرض عالمي تستضيفه الشارقة لأول مرة، وقدمتها الفنانة والرسامة الفنلندية إيمي جورمالينين، المتخصصة بالرسم وسرد القصص المصوَّرة ورسوم كتب الأطفال، وصاحبة كتاب «شجرة» (Puu) الذي وصل إلى قائمة الشرف في معرض الكتب الصامتة.

وعرّفت إيمي المشاركين بعالم الكتب الصامتة، والأساليب المختلفة لسرد القصص من خلال الرسوم والصور التي تشكل العناصر الأساسية في صناعتها، بدءاً من فهم واستيعاب كل العناصر الرئيسة، وأساليب وتقنيات إنتاج الكتب الصامتة، وصولاً إلى تأليف كتبهم بأنفسهم. كما شجعت المشاركين على الغوص في دواخلهم وذواتهم للبحث فيها عن أفكار القصص، بدلاً من البحث عن مصادر الإلهام في العالم الخارجي. من جهتها، أكدت مروة عبيد العقروبي، رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، أن الكتب الصامتة توفر للأطفال، خصوصاً أولئك غير القادرين على القراءة بلغات أخرى، فرصة ثمينة لتحفيز خيالهم أكثر مما تفعله الكتب العادية.