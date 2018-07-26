مستوطنون يقتحمون الأقصى

القدس(الاتحاد)

اقتحم ثلاثون مستوطناً متطرفاً، صباح امس ، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة.

وقال شهود عيان، إن المستوطنين اقتحموا الأقصى بحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية.

وفي السياق ذاته، قال المنسق الإعلامي لدائرة الأوقاف الاسلامية في القدس فراس الدبس، إن قوات الاحتلال على البوابات الرئيسة «الخارجية» للمسجد الاقصى، احتجزت منذ الصباح، البطاقات الشخصية لجميع المصلين خلال دخولهم المسجد من كافة أبوابه، علماً أن الأمر كان مقتصراً في الفترة السابقة على شريحة الشبان فقط.

إلي ذلك، اقتحم عشرات المستوطنين بحماية الجيش الصهيوني في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية وحتى الساعات الأولى من فجر امس الخميس مقام النبي يونس في مدينة حلحول شمال الخليل.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال انتشرت حول مقام النبي يونس وسط مدينة حلحول لحماية المستوطنين الذي أدوا طقوساً تلمودية في المكان بذريعة أنه يخصهم، علماً أن المقام يقع على مقربة من مسجد النبي يونس، وهو أكبر وأقدم معلم إسلامي، ومن المساجد الرئيسة في المدينة، وأكد سكان الحي أن قوات الاحتلال استمرت بالتواجد بشكل استفزازي، مستخدمين كاميرات طائرة للتصوير والمراقبة، وانسحبوا فجرا.