خيم آمنة ومكيفات ومظلات لحماية حجاج الداخل بمنى

الرياض (د ب أ)

كشف المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل، في السعودية، التدابير الاحترازية التي اتخذتها لمواجهة حرارة فصل الصيف الذي يحل فيه موسم حج هذا العام. وأوضح عضو المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل المتحدث الرسمي باسم المجلس، محمد سعد القرشي، في بيان امس، أن التدابير شملت تغطية كامل جوانب المخيمات البالغ عددها نحو 2000 خيمة بـ«الجبس بورد» المضاد للحريق، إضافة إلى تركيب مكيفات هواء من طراز سبليت.

وأضاف القرشي أن إدارة مشروع تطوير منى متمثلة في وزارة المالية، بادرت إلى تغيير وتغطية كامل مشعر «منى» بمكيفات «سبليت فريون» جديدة ومستحدثة في تبريد المخيمات. وأشار إلى أن التدابير الاحترازية تضمنت- كذلك- تغطية ممرات المخيمات وفق أنظمة الدفاع المدني، بعد أخذ التصاريح اللازمة من الجهات ذات الاختصاص، لافتًا إلى أن شركات ومؤسسات حجاج الداخل تعمل هذه الأيام على مدار الساعة من أجل استكمال تجهيز مخيماتها بمشعر منى. وأفاد القرشي بأنه سيتم توزيع أكثر من 200 ألف مظلة شمسية على حجاج الداخل للوقاية من حرارة الشمس وأداء مناسك الحج بكل سهولة وراحة.

ويقصد الحجاج مشعر منى، على بعد 7 كيلومترات شمال شرقي المسجد الحرام بمكة المكرمة، والتي تحتضن أكبر مدينة خيام في العالم، لقضاء يوم التروية، وتعد خيام منى البيضاء من أشهر العلامات البارزة التي اشتهرت بها مدينة «مكة المكرمة» طول التاريخ الإسلامي. ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة، وهو مشعر داخل حدود الحرم، وهو وادٍ تحيط به الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يُسكَن إلا مدة الحج، ويحَدُّه من جهة مكة المكرمة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي محسر. وتعد خيام مشعر منى المطورة أحد أكبر المشروعات التي نفذتها الحكومة السعودية في المشاعر المقدسة لخدمة وراحة الحجاج على مساحة تقدر بـ 5ر2 مليون متر مربع وفق مواصفات تحقق المزيد من الأمن والسلامة للحجاج، لتستوعب نحو 6ر2 مليون حاج.