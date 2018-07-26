خيم آمنة ومكيفات ومظلات لحماية حجاج الداخل بمنى

الرياض (د ب أ)
كشف المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل، في السعودية، التدابير الاحترازية التي اتخذتها لمواجهة حرارة فصل الصيف الذي يحل فيه موسم حج هذا العام. وأوضح عضو المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل المتحدث الرسمي باسم المجلس، محمد سعد القرشي، في بيان امس، أن التدابير شملت تغطية كامل جوانب المخيمات البالغ عددها نحو 2000 خيمة بـ«الجبس بورد» المضاد للحريق، إضافة إلى تركيب مكيفات هواء من طراز سبليت.
وأضاف القرشي أن إدارة مشروع تطوير منى متمثلة في وزارة المالية، بادرت إلى تغيير وتغطية كامل مشعر «منى» بمكيفات «سبليت فريون» جديدة ومستحدثة في تبريد المخيمات. وأشار إلى أن التدابير الاحترازية تضمنت- كذلك- تغطية ممرات المخيمات وفق أنظمة الدفاع المدني، بعد أخذ التصاريح اللازمة من الجهات ذات الاختصاص، لافتًا إلى أن شركات ومؤسسات حجاج الداخل تعمل هذه الأيام على مدار الساعة من أجل استكمال تجهيز مخيماتها بمشعر منى. وأفاد القرشي بأنه سيتم توزيع أكثر من 200 ألف مظلة شمسية على حجاج الداخل للوقاية من حرارة الشمس وأداء مناسك الحج بكل سهولة وراحة.
|
|