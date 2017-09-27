«أبوظبي للإعلام».. جناح تفاعلي وألعاب ذكية في «العين للكتاب» وحسومات تصل إلى 50%

عمر الحلاوي (العين)

شهد جناح «أبوظبي للإعلام» الذي يتصدر مدخل معرض العين للكتاب، تفاعلاً كبيراً من الجمهور ومحبي إصدارات الشركة من المجلات الثقافية والنسائية والأسرية والصحف اليومية، وزار الجناح عدد من الشخصيات المهمة. وتميز الجناح بزاوية خاصة بألعاب الذكاء المتنوعة والممتعة التي جذبت عدداً كبيراً من الحضور، فضلاً عن إتاحته الفرصة للأطفال وللجمهور من الراغبين بالتقاط صور تذكارية مع شخصياتهم المحببة في مجلة ماجد «مجاناً»، ما جعله محطة مهمة لكل زائر للمعرض.

وأعلنت الشركة تخفيضات تصل إلى أكثر من 50% على مجلة ناشيونال جيوغرافيك، وذلك بتخفيض قيمة الاشتراك من 240 درهماً سنوياً إلى 110 دراهم في السنة، وتخفيض الاشتراك في مجلة زهرة الخليج من 420 درهماً سنوياً إلى 300 درهم سنوياً، وكذلك تخفيض في جريدة الاتحاد ليصل الاشتراك السنوي إلى 400 درهم سنوياً بدلاً من 550 درهماً سنوياً طوال فترة معرض العين للكتاب حتى الثاني من أكتوبر المقبل.

ويضم جناح «أبوظبي للإعلام» ألعاب تسلية للأطفال وتوزيع هدايا وبالونات، وكذلك توزيع مجلة ماجد للجمهور، الأمر الذي جعل الجناح قبلة لكثير من الزوار من مختلف الأعمار، حيث شملت الهدايا قمصاناً خاصة تحمل شعار الشركة وحقيبة صغيرة بها هدايا تذكارية.

ونجح المشرفون على الجناح في تعريف الجمهور بإصدارات شركة أبوظبي للإعلام ومطبوعاتها اليومية والأسبوعية والشهرية وأنشطتها المختلفة، وتاريخها، ودورها الوطني والريادي في توصيل رسالة الإعلام بمختلف وسائله المقروءة والمسموعة والمرئية، إضافة للبعد الجديد للإعلام الجديد والتطور المذهل الذي شهدته الشركة.