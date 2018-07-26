الاحتلال يهدد غزة بعملية عسكرية واسعة ووشيكة

القدس (الاتحاد ، وكالات)

رجح وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان، أن تكون إسرائيل على وشك إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة. وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة «حماس» امس، استنفار مقاتليها، وذلك على إثر تصاعد التوتر مع إسرائيل في قطاع غزة. ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن إردان، وهو عضو المجلس الوزاري المصغر، القول صباح امس، إن «سكان المناطق القريبة من القطاع يعيشون ظروفاً لا تطاق»، محملاً حركة حماس مسؤولية كل العمليات التي تنطلق من القطاع. يأتي هذا غداة مقتل ثلاثة من نشطاء حركة حماس في قصف مدفعي إسرائيلي على قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه استهدف مواقع عسكرية تابعة لحماس، رداً على تعرض قوة عسكرية له لإطلاق النار. وشهد قطاع غزة على مدار الأسابيع الماضية حوادث توتر متكررة.وكان قتل يوم الجمعة الماضي أربعة فلسطينيين، بينهم ثلاثة من نشطاء حماس، إضافة إلى جندي إسرائيلي، ما استدعى تدخل وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة لإجراء اتصالات مكثفة بغرض تهدئة الأوضاع في قطاع غزة. ويتصاعد التوتر على إثر استمرار احتجاجات مسيرات العودة، المطالبة بإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007، والتي قتل فيها 148 فلسطينياً منذ انطلاقها في 30 مارس الماضي.

من جهة أخرى دعا وزيران إسرائيليان الى إدخال تعديلات على قانون «الدولة القومية للشعب اليهودي» المثير للجدل، بعدما لجأ الدروز الذين يعيشون في إسرائيل الى القضاء للطعن بالقانون.

وينص القانون الذي أقرّه الكنيست الخميس الماضي على أن إسرائيل هي «الدولة القومية للشعب اليهودي»، وأن «حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط»، ما أثار جدلاً واتهامات بأن هذا القانون عنصري تجاه الأقلية العربية التي تعيش داخل اسرائيل.

وقدمت رابطة المحامين الدروز التماساً لدى المحكمة العليا الإسرائيلية للطعن بالقانون باسم 130 شخصية درزية، بينهم أعضاء دروز في الكنيست وضباط كبار في الجيش الاسرائيلي.

وقال وزير المالية موشيه كاحلون الخميس للإذاعة الاسرائيلية العامة «إن القانون مرّ على عجل». وأضاف كاحلون الذي يراس حزب «كولانو»، ثاني أكبر حزب في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، «آخر شيء نريده هو إلحاق الأذى بالطائفة الدرزية».

وكتب زعيم حزب«البيت اليهودي» القومي الديني ووزير التعليم نفتالي بنيت الأربعاء على حسابه على «تويتر»، «بعد مناقشات مع العديد من إخواننا الدروز، بات واضحاً أن الشكل الذي سن فيه قانون القومية كان مدمراً لهم ومسّ بمن ربطوا مصيرهم بمصير الدولة اليهودية بالذات، بالطبع هذا لم يكن في نية الحكومة الإسرائيلية».

وأضاف «إن مسؤولية الحكومة إيجاد طريق لرأب الصدع مع المواطنين الدروز».وتابع «هؤلاء إخواننا الذين يقفون جنباً الى جنب معنا في ساحة المعركة ويقيمون عهداً معنا، عهد الحياة».