أندية العاصمة تتحدى «الزلزال»

مكسيكو سيتي (د ب أ)

قررت أندية أميركا وكروز أثول وبوماس تغيير ملاعب مبارياتها التي ستقام مطلع الأسبوع المقبل في الجولة الـ 12 من بطولة الدوري المكسيكي، حسبما أكد منظمو المسابقة.

وبسبب الاضطرابات التي تعاني منها العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي جراء الزلزال المدمر، الذي ضربها في الأسبوع الماضي وبلغت قوته 1. 7 بمقياس ريختر، لن يكون في الإمكان تنظيم أحداث كبيرة في هذه المدينة.

وعلى ضوء هذا، قررت الأندية الثلاثة الخروج من المدينة المنكوبة للعب مبارياتها في الدوري المكسيكي.

ويلتقي أميركا مع تولوكا يوم السبت المقبل على ملعب الأخير، الذي يحل ضيفاً في الدور الثاني على ملعب الأول.

ويقام ديربي العاصمة المكسيكية بين بوماس وكروز أثول بمدينة كوريتارو يوم الأحد المقبل، فيما تقام باقي مباريات المرحلة الـ 12 وفقاً لجدول المباريات المحدد سلفاً.

وانطلق منافسات المرحلة الـ 11 من الدوري المكسيكي مساء أمس، بينما تأجلت المرحلة العاشرة من المسابقة إلى منتصف أكتوبر المقبل؛ بسبب الأحداث المأساوية التي عاشتها المكسيك مؤخراً.