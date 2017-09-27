سيلتيك «ملك الاستحواذ» ودورتموند الوصيف

أنور إبراهيم (القاهرة)

جرت العادة خلال السنوات الأخيرة، أن يأتي فريقا برشلونة وريال مدريد في مقدمة الأندية الأوروبية، فيما يتعلق بحصد الألقاب وتحطيم الأرقام والإحصائيات، سواء على المستوى الجماعي كفريق أو على المستوى الفردي لنجوم كل منهما، وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.. ولكن الجديد هذا العام، وتحديداً منذ انطلاق بطولات الدوري في مختلف دول أوروبا هذا الموسم، اختفاء الناديين الإسبانيين الكبيرين من قائمة «التوب 5» لأكثر الأندية استحواذاً للكرة، إذ أكد مرصد كرة القدم «CIES» أن فريق سيلتيك جلاسكو الإسكتلندي يأتي على رأس قائمة الأندية الأكثر استحواذاً للكرة بنسبة 8. 70%، في الدوريات الأوروبية المختلفة التي تم رصدها وعددها 35 بطولة دوري، وأضاف المرصد أن فريق سيلتيك بقيادة مديره الفني برندان رودجيرز نجح في تحقيق متوسط 659 تمريرة في المباراة الواحدة مع الاحتفاظ بالكرة لمدة 24 ثانية في المتوسط، بينما يأتي فريق بروسيا دورتموند الألماني في المركز الثاني في القائمة بنسبة 2. 70%. وجاء في المركز الثالث فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بنسبة 7. 67%، ثم فريق شاختار دونتسك الأوكراني في المركز الرابع بنسبة 5. 67%، بينما احتل فريق مانشستر سيتي المركز الخامس في القائمة بنسبة 1. 67%.