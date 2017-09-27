بوليس ينتقد «الغشاش»

لندن (أ ف ب)

وصف مدرب وست بروميتش الإنجليزي توني بوليس، مهاجم أرسنال التشيلي أليكسيس سانشيز بالغشاش، بعد محاولته التمثيل للحصول على ركلة حرة خلال مواجهة الفريقين في الدوري الإنجليزي. وكان بوليس غاضباً لعدم معاقبة سانشيز بعد حصوله على ركلة حرة على حافة المنطقة في الشوط الأول، بعد سقوطه بطريقة مسرحية، إثر تدخل من كريغ داوسون.

ورفض حكم المباراة بوبي مادلي منح ركلة جزاء لوست بروميتش بعد عرقلة من الألماني شكودران مصطفي على جاي رودريجيز، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، كما منح ركلة جزاء لأرسنال في الشوط الثاني ترجمها الفرنسي ألكسندر لاكازيت.

وفاز أرسنال 2-صفر بفضل ثنائية لاكازيت الوافد من ليون الفرنسي، لكن بوليس كان سريعاً في تعبيره عن الامتعاض من سانشيز قائلاً: الأمر المخيب أن سانشيز سقط في الركلة الحرة الأولى، وهذا غش.

وتابع: جاي صادق تماماً ولا يحصل على المكافأة. الكل شاهد ماذا حصل. سانشيز يغطس في الركلة الحرة الأولى وكان ينبغي أن يحصل على إنذار.