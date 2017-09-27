كورتوا: الاستقبال العدائي في انتظار موراتا

لندن (رويترز)

قال تيبو كورتوا حارس تشيلسي، إنه من غير المرجح أن يحظى زميله ألفارو موراتا باستقبال جيد، عندما يلعب في ضيافة أتليتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا اليوم بسبب انتماء اللاعب سابقاً للفريق الغريم ريال مدريد.

وتعاقد تشيلسي مع موراتا في صفقة قياسية للنادي من ريال هذا الصيف وبدأ مشواره بشكل رائع في ستامفورد بريدج. وسجل المهاجم الإسباني ثلاثة أهداف ليقود تشيلسي للفوز 4-صفر على ستوك سيتي في الدوري يوم السبت الماضي. وقال كورتوا، الذي قضى ثلاثة مواسم في أتليتيكو، إن زميله موراتا يجب أن يستعد «للمباراة الكبيرة» في استاد متروبوليتانو.

ونقل موقع تشيلسي على الإنترنت عن كورتوا قوله إنه سيحظى باستقبال مختلف عني. ألفارو خاض العديد من المباريات أمام أتليتيكو وأعتقد أنه سجل لكني غير متأكد لذا ستنتظره مباراة كبيرة.

وأضاف: سيكون الأمر ودياً بشكل أكبر لكن على مدار 90 دقيقة سيكون التنافس قوياً بسبب الرغبة في الفوز.

وتابع: نحن ندرك أنه منافس من طراز رفيع. نحن ندرك أنه يملك الإمكانيات ونحن سعداء أنه سجل 3 أهداف في مباراة واحدة.. بالنسبة للمهاجم فإنه يعيش على تسجيل الأهداف، ولقد أحرز بالفعل عدة أهداف مهمة هذا الموسم.

ويتطلع كورتوا إلى مقابلة دييجو كوستا الذي انتقل مؤخراً إلى أتليتيكو بعد خلافه مع المدرب أنطونيو كونتي.

ويستطيع كوستا اللعب مع أتليتيكو بداية من 2 يناير عند فتح باب الانتقالات الشتوية بإسبانيا.