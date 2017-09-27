ألابا يعود إلى «البافاري»

ميونيخ (د ب أ)

أعرب كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، عن أمله في أن تلعب خبرة فريقه دوراً في صناعة الفارق خلال «المباراة المترقبة» لبايرن في ضيافة باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويلتقي الفريقان على استاد «بارك دو برنس» في الجولة الثانية من مباريات المجموعة لثانية بالدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وأعرب رومينيجه عن أمله في أن تتفوق خبرة البايرن على فريق سان جيرمان، الذي أنفق ببذخ لتدعيم صفوفه خلال السنوات القليلة الماضية، وخاصة من خلال التعاقد مع البرازيلي نيمار في صيف هذا العام ليصبح اللاعب الأغلى في تاريخ اللعبة.

وقد تشهد المباراة عودة النمساوي ديفيد ألابا إلى التشكيلة الأساسية لبايرن بعد تعافيه من الإصابة في القدم واستعادة لياقته.