الهلال الأحمر السوري والأمم المتحدة يوزعان المساعدات الفرنسية

دمشق (أ ف ب)

أعلنت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، أمس، أنها بدأت مع منظمة الأمم المتحدة توزيع المساعدات الإنسانية التي قدمتها فرنسا للغوطة الشرقية قرب دمشق.

وذكر مصدر في الهلال الأحمر لوكالة فرانس برس «أن سبع شاحنات دخلت أمس مدينة دوما، تضم مساعدات إنسانية غير غذائية، بدأ توزيعها على المستفيدين في بلدات الغوطة الشرقية عن طريق مركز الهلال في دوما». وذكرت المنظمة على حسابها على «تويتر»، «تم توزيع 3840 بطانية و572 سلة من أدوات المطبخ وخيم من المساعدات الفرنسية» إلى الغوطة الشرقية.

وكانت المنظمة قد تسلمت السبت خمسين طناً من المساعدات الإنسانية المقدمة من الحكومة الفرنسية إلى الشعب السوري، والمخصصة «للفئات الأشد ضعفاً»، ويستفيد من هذه المساعدات السكان الذين بقوا في بلدات الغوطة الشرقية، أو عادوا اليها، بعد إتمام اتفاقات مصالحة بين الحكومة السورية والفصائل المعارضة بإشراف روسي، ويعيشون في ظروف إنسانية صعبة.. ولم يعرف عدد المستفيدين من هذه المساعدات.

وجاءت الاتفاقات بعد أن شن النظام السوري في مارس وأبريل 2018، هجوماً جوياً وبرياً مكثفاً غير مسبوق على الغوطة الشرقية لدمشق التي كانت محاصرة لمدة خمس سنوات، وعانت من نقص فادح في المواد الغذائية والأساسية.