أنشيلوتي والصورة المغايرة !

برلين (د ب أ)

يمتلك الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لبايرن ذكريات مع سان جيرمان، حيث تولى تدريب الفريق، خلال الفترة من يناير 2012 إلى صيف 2013، وقاده للفوز بأول لقب له في الدوري الفرنسي منذ نحو عقدين.

وقال أنشيلوتي ذات مرة: النادي كان مختلفاً كثيراً عن ميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي. باريس سان جيرمان كان يشبه نادياً من سنواتي الأولى أكثر منه نادياً يتمتع بالطموح العالمي.

وأضاف المباراة ستكون مختلفة وسنلعب بشكل مغاير لما كان عليه أداؤنا أمام فولفسبورج.

كما يبدو سجل بايرن في مواجهاته مع سان جيرمان أكثر سوءاً، حيث خسر بايرن جميع المباريات الثلاث التي خاضها أمام سان جيرمان في «حديقة الأمراء».

وكانت أحدث هذه الهزائم الثلاث في سبتمبر 2000، حيث خسر بايرن صفر/‏‏ 1، لكنه واصل طريقه بعدها حتى توج باللقب.

فيما يتطلع الفرنسي كورينتين توليسو، المنتقل لبايرن من ليون الفرنسي في صيف هذا العام، إلى المباراة بشكل خاص.

وقال توليسو لاعب وسط فريق بايرن: سنسافر إلى باريس من أجل الفوز. ستكون مباراة كبيرة.

وأشار توليسو إلى أن سان جيرمان هو أكثر فريق التقاه في مسيرته الكروية، ولكن سجل مواجهاته مع هذا الفريق ليس مشجعاً، حيث حقق انتصاراً واحداً مقابل 8 هزائم، وتعادلين في 11 مباراة خاضها أمام سان جيرمان.