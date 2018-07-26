مبعوث روسي يبحث مبادرة لإعادة اللاجئين السوريين

بيروت (أ ف ب)

دعا المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف أمس المجتمع الدولي إلى المساهمة في عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وذلك في إطار جولة شملت بيروت وعمان ودمشق وركزت على مبادرة طرحتها بلاده لضمان عودتهم.

وإثر لقائه أمس الرئيس اللبناني ميشال عون، قال لافرنتييف «نناشد المجتمع الدولي المساهمة في هذا الأمر، جميع الدول»، مشيرا إلى أن «الحكومة السورية غير قادرة على تقديم الكثير من الدعم المالي».

وتابع «من دون الدعم الدولي سيكون من الصعب جدا خلق ظروف مناسبة للذين يريدون العودة ولا يعرفون ماذا عليهم فعله».

في عمان، التقى لافرنتييف، وزير الخارجية أيمن الصفدي. وبحث الجانبان، وفق بيان صادر عن الخارجية الأردنية، «أفكاراً روسية متعلقة بعودة اللاجئين السوريين»، وأكدا أن بلديهما «سيعملان معاً من أجل تشجيع العودة الطوعية للسوريين إلى بلادهم وعلى آليات تنسيق ذلك».

ونقل البيان عن الصفدي قوله إن «الأردن يشجع العودة الطوعية للاجئين إلى وطنهم» وانه «سيستمر بالتعاون مع روسيا من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة السورية يقبله السوريون ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويوفر الأمن والاستقرار».

وفي إطار جولته في المنطقة، التقى لافرنتييف الأربعاء الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق حيث بحث الملف ذاته.

وأكد الأسد، وفق ما نقلت حسابات الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن «سوريا حريصة على عودة جميع أبنائها، ومن هذا المنطلق فقد رحبت بأي مساعدة ممكنة للسوريين النازحين في الداخل والخارج».