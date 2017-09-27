البايرن يتحدى سان جيرمان

برلين (د ب أ)

بعد سقوطه في فخ التعادل مع فولفسبورج في الدوري الألماني «بوندسليجا» قبل أيام، يواجه بايرن ميونيخ اختباراً صعباً للغاية على الساحة الأوروبية، عندما يحل ضيفاً على باريس سان جيرمان الفرنسي، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتحظى المباراة بين العملاقين الباريسي والبافاري باهتمام بالغ في كل أنحاء العالم، رغم عدم ظهور أي من الفريقين بالمستوى المتوقع منهما في الدوري المحلي مطلع هذا الأسبوع.

وسقط بايرن في فخ التعادل 2/‏‏‏ 2 مع فولفسبورج ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول البوندسليجا برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، وبفارق ثلاث نقاط خلف منافسه العنيد بروسيا دورتموند متصدر جدول البطولة حالياً. وفي المقابل، سقط سان جيرمان في فخ التعادل السلبي مع مضيفه مونبلييه ليفقد نقطتين غاليتين في محاولته الحالية لاستعادة اللقب المحلي.

ولهذا، يتطلع كل من الفريقين إلى استغلال المباراة، للخروج سريعا من كبوته المحلية وتحقيق انتصاره الثاني على التوالي في مجموعته الأوروبية.