طائرات إسرائيلية تدمر منصة صواريخ سورية

القدس المحتلة (وكالات)

شن الطيران الإسرائيلي غارة جوية على سوريا رداً على إطلاق قذيفتين على الأراضي الإسرائيلية، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان.

وأوضح البيان أن الطيران الإسرائيلي استهدف منصة انطلقت منها القذيفتان، لافتاً إلى أن المدفعية الإسرائيلية قصفت أيضاً القطاع المحيط بالمنصة، لكنه لم يُحدد المنطقة أو الجهة التي تم قصفها داخل الأراضي السورية.

وأضاف البيان «في الأيام الأخيرة، يدور قتال داخلي مكثف في سوريا قرب الحدود مع إسرائيل»، محذراً من أن «الجيش الإسرائيلي سيتحرك منعاً لأي محاولة لتقويض سيادة إسرائيل وأمن سكانها».

وفي وقت سابق، كان متحدث عسكري إسرائيلي قال، إن قذيفتين أُطلقتا من سوريا نحو الأراضي الإسرائيلية، من دون أن يعطي تفاصيل إضافية. وعلى إثر ذلك، سمعت صفارات الإنذار في الجولان السوري المحتل.

واستناداً إلى وسائل إعلام، فإن صاروخين أو قذيفتين أُطلقتا من سوريا ووصلتا إلى بحيرة طبريا من دون وقوع أضرار أو إصابات.