برشلونة وذكريات لشبونة !

مراد المصري (دبي)

تأتي عودة برشلونة إلى مدينة لشبونة البرتغالية لمواجهة سبورتينج الليلة في الجولة الثانية بالدور الأول بدوري أبطال أوروبا، لتعيد إلى الأذهان ذكريات تحمل روح التفاؤل، بعدما حملت الزيارة الأخيرة لبرشلونة عام 2008، تتويجه لاحقاً باللقب.

ففي موسم 2008-2009، لعب برشلونة بكتيبة زاخرة بالنجوم وقتها تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، واحدة من أجمل مبارياته في تلك النسخة، محققاً الفوز خارج الديار على حساب سبورتينج بنتيجة 5-2، وهو ما جعله يعتلي صدارة ترتيب المجموعة، ثم التقدم توالياً على حساب ليون الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي، ثم الفوز على مانشستر يونايتد الإنجليزي في النهائي.

وسيكون الإسباني جيرارد بيكيه والأرجنتيني ليونيل ميسي، الشاهدين الوحيدين الباقيين على ذكريات تلك المباراة، حيث شارك كلاهما ونجح كل منهما بتسجيل هدف في المباراة، فيما لم يوجد الإسباني إنيستا بقائمة تلك المباراة التي غاب عنها، ليعود «العملاق» بيكيه و«البرغوث» ميسي إلى لشبونة مرة أخرى بعد مرور تلك السنين بنفس الطموحات المتجددة للفريق الكتالوني بحصد اللقب.

وتمثل هذه المباراة اختباراً حقيقياً للمدرب الإسباني إرنيستو فالفيردي، لتغير نمط فريق برشلونة خارج دياره في المسابقة الأوروبية، حيث تجرع الخسارة 3 مرات في آخر أربع مباريات خاضها خارج ملعبه في دوري الأبطال الموسم الماضي، منها الخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي برباعية، والخسارة أمام يوفنتوس الإيطالي بثلاثية والخسارة أمام مانشستر سيتي 3-1، وبالمجمل العام حقق البارسا الفوز في أربع مباريات فقط في آخر 11 مباراة خارج قواعده، مقابل تعادلين و5 خسارات.

وتعود آخر زيارة لبرشلونة إلى البرتغال في موسم 2012-2013، ووقتها نجح بتحقيق الفوز على بنفيكا بثنائية، علماً أن رصيدهم الكلي في مواجهة الفرق البرتغالية على ملعبها يبلغ 4 انتصارات و3 تعادلات و4 خسائر، لكنه بالمجمل العام لم يعرف الخسارة أمام الفرق البرتغالية عموماً داخل وخارج ملعبها في آخر 14 مباراة، حيث حقق برشلونة 11 انتصاراً وتعادل 3 مرات، حيث تعود آخر خسارة له إلى السقوط بهدف أمام بيلينينسي في موسم 1987-1988.

وتمثل هذه مواجهة خاصة للبرتغالي أندريه جوميز لاعب برشلونة، الذي لعب 41 مباراة في بنفيكا تحت قيادة جورجي جيسيس المدرب الحالي لسبورتينج، علماً أنه المدرب الذي منحه فرصة خوض أول مباراة احترافية في مسيرته، وذلك حينما لعب في صفوف بنفيكا بين عامي 2012 و2014، وسجل 4 أهداف، فيما وجد سيميدو لاعب برشلونة في صفوف فريق الرديف في بنفيكا، خلال فترة المدرب جيسيس في موسمين، لكنه خاض أول مباراة مع الفريق الأول حينما غادر ذلك المدرب.