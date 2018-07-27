السويداء تشيع قتلاها وارتفاع حصيلة الهجوم لـ 250

دمشق (وكالات)

شيعت محافظة السويداء السورية أمس العشرات من أبنائها الذين قتلوا في هجمات تنظيم داعش التي ارتفعت حصيلتها إلى 250 قتيلا، في أكبر عملية للإرهابيين في المنطقة منذ بداية النزاع في 2011.

وتمكنت قوات النظام مع مسلحين محليين من صد هجوم داعش في مدينة السويداء وقرى في ريفيها الشمالي والشرقي، فيما أفادت آخر حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 246 شخصاً بينهم 135 مدنياً، والباقون من المقاتلين الموالين للنظام، وغالبيتهم «سكان محليون حملوا السلاح دفاعاً عن قراهم».

وارتفعت الحصيلة تدريجياً منذ صباح الأربعاء حتى منتصف الليل مع العثور على جثث المزيد من المدنيين قال المرصد إنه «تم إعدامهم داخل منازلهم بالإضافة إلى وفاة مصابين متأثرين بجراحهم».

وقتل 56 من مقاتلي التنظيم، بينهم سبعة انتحاريين.