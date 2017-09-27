تزايد فرص مشاركة فرناندو مع حتا أمام الإمارات

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

تتزايد فرص مشاركة البرازيلي فرناندو جابريل لاعب حتا أمام «الصقور» ضمن المرحلة الثالثة من دوري الخليج العربي، إثر الإصابة التي تعرض لها أمام العين في الجولة الأولى بكأس الخليج العربي، وذلك بعد البرنامج العلاجي المكثف الذي خضع له أخيراً مع الدكتور أحمد حسن كنجو، طبيب النادي لمساعدته على الشفاء من الإصابة التي استدعت إجراء جراحة عاجلة في مستشفى العين، في حين يخضع اللاعب سبيل غازي لعلاج خاص في عينه بسبب الحساسية التي عانى منها في الفترة الماضية، وتسببت بمعاناة للاعب، بينما يحاول الجهاز الطبي تأهيل اللاعب محمود حسن إثر الإصابة المفاجئة التي تعرض لها قبل 30 دقيقة من لقاء العين في الجولة الماضية من الدوري.

ومنحت عودة اللاعب عيسى عبيد إلى الحصة التدريبية أمس الأول، حالة من التفاؤل لدى المدرب المقدوني جوكيكا لأن الخيارات المتاحة أمامه كانت صعبة للغاية أمام العين لدرجة أنه لم يجر سوى تغيير واحد فقط بدخول اللاعب لاحج صالح بدلاً من محمد جمال في الشوط الثاني للمباراة.

وبدوره، قال عبيد علي البدواوي، مدير فريق حتا، إن هناك حالة كبيرة من التفاؤل في عودة الفريق إلى مرحلة النتائج الإيجابية أمام الإمارات في الجولة المقبلة رغم صعوبة المهمة أمام فريق كبير بوجود جميع لاعبيه المواطنين والأجانب في مواجهة النقص العددي الذي نعانيه، وتسبب بغياب مجموعة مهمة من عناصر الفريق خصوصاً الثنائي الأجنبي، عمرو الميداني وفرناندو جابريل، موضحاً أن إدارة النادي سعت لتوفير الأجواء الإيجابية أمام اللاعبين في الفترة الماضية من خلال التجمع الداخلي والمعسكر الخارجي في مقدونيا للمحافظة على النسق الفني الجيد الذي كان من الأمور الجيدة في الموسم الماضي، وذلك لمتابعة الظهور القوي في الموسم الجديد الذي يشهد منافسة قوية بين 12 فريقاً بالطموحات الكبيرة لتجميع النقاط والعمل على تحقيق تطلعات الجماهير.

وأكمل: «عندما يواجه أي فريق هذا المستوى من النقص العددي بصفوف لاعبيه الأجانب، فإن الأمور تبدو صعبة للغاية أمام الجهاز الفني رغم الجهود الكبيرة لبقية اللاعبين في الدفاع عن طموحات الفريق في الموسم الجديد، وإدارة النادي على ثقة كبيرة بأن الفريق لديه الأفضل ليقدمه في المباريات التالية لأن المكونات الموجودة في النادي تعني الكثير من الأمور الإيجابية التي يمكن أن تمثل الدافع المعنوي المطلوب، اعتباراً من لقاء فريق الإمارات في الجولة الثالثة من الدوري».

وأشار عبيد علي إلى الجهود الكبيرة التي يضطلع بها الجهاز الطبي لمساعدة اللاعبين المصابين على التأهيل والعمل على اللحاق ببقية مباريات الدوري، لأهمية المرحلة التي تنتظر الفريق في الموسم الجاري، وقال في الوقت نفسه إن هناك حالة كبيرة من التفاؤل في أن الفريق يمكن أن يعود بالأداء القوي والمنافسة على النتائج الإيجابية مع كل الاحترام لطموحات جميع الفرق في حصد النقاط.